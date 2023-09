KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (September 19, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Taurus Sec. Agritech Limited 932,855 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 932,855 8.00 JS Global Cap. Air Link Commun 400,000 22.25 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 22.25 Alfalah CLSA Sec. Engro Fert. 10,018 75.90 Alfalah CLSA Sec. 100 75.95 K & I Global Capital (Pvt) Ltd. 33,000 85.45 Total/Weighted Avg. Rate 43,118 83.21 Integrated Equities Ghani Value Glas 300,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 33.00 Next Capital K-Electric Ltd 5,000,000 2.99 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 2.99 Adam Securities Millat Tractors 1,000 453.60 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 453.60 Fawad Yusuf Sec. National Refinery 500 202.00 MRA Securities 100 205.00 Total/Weighted Avg. Rate 600 202.50 Adam Securities Nishat (Chun) 17,500 20.40 Total/Weighted Avg. Rate 17,500 20.40 EFG Hermes Oil & Gas Dev 1,282 96.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,282 96.50 Arif Habib Ltd. Pak Hotels 25,000 160.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 160.00 =========================================================================================== Total Turnover 6,721,355 ===========================================================================================

