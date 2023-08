KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (August 22, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alpha Capital Altern EnergyXD 2,000 15.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 15.50 Fikrees Bank Al-FalahXD 17,000 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 40.00 Msmaniar Financials Citi Pharma Ltd 50,000 25.30 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 25.30 Alfalah CLSA Sec. Fauji Fert. 200,000 97.90 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 97.90 B&B Securities GhaniGlobalGlass 100,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 6.00 TS Sec. Gharibwal Cement 875,000 0.02 Total/Weighted Avg. Rate 875,000 0.02 Dalal Sec. HI-Tech Lub. 25,000 24.60 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 24.60 JS Global Cap. Maple Leaf 200,000 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 30.00 Alfalah CLSA Sec. Netsol Tech. 75,000 89.60 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 89.60 MRA Securities Nishat ChunPow 25,000 23.80 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 23.80 Munir Khanani Sec. P.S.O. 2,500 135.05 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 135.05 Alfalah CLSA Sec. Pak Oilfields 25,000 453.65 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 453.65 Alfalah CLSA Sec. Pak Petroleum 100,000 76.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 76.00 Munir Khanani Sec. Pak Stock Exchange 2,400,000 8.70 Total/Weighted Avg. Rate 2,400,000 8.70 JS Global Cap. Pakistan Alumin 4,940 56.15 Total/Weighted Avg. Rate 4,940 56.15 Akik Capital Premier Suger 400 590.00 Total/Weighted Avg. Rate 400 590.00 Shaffi Securities Quice Food 500 3.90 Total/Weighted Avg. Rate 500 3.90 Darson Sec. Roshan Packages 40,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 11.00 Ismail Iqbal Sec. Shell Pakistan 2,500 137.40 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 137.40 Alfalah CLSA Sec. The Searle Co.XR 100,000 41.45 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 41.45 =========================================================================================== Total Turnover 4,244,840 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023