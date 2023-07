KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (July 25, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah CLSA Sec. AL-Noor Sugar 500 56.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 56.00 MRA Securities Attock Refinery 1,000 214.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 214.00 Alfalah CLSA Sec. Engro Corp 1,500 257.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 257.90 Alfalah CLSA Sec. Engro Fert. 15,045 82.90 Total/Weighted Avg. Rate 15,045 82.90 Alfalah CLSA Sec. Engro Polymer 10,000 44.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 44.00 New Peak Securities Fauji Cement 20,000 12.35 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 12.35 AKD Sec. Habib Bank 400,000 85.00 ASDA Sec. Habib Bank 50,000 79.47 Growth Sec. Habib Bank 500,000 83.33 Total/Weighted Avg. Rate 950,000 83.83 Alfalah CLSA Sec. Hub Power Co. 4,986 81.31 Total/Weighted Avg. Rate 4,986 81.31 Alfalah CLSA Sec. Indus Motor Co 236 967.00 Total/Weighted Avg. Rate 236 967.00 Alfalah CLSA Sec. Int.Knitwear 537 12.50 Total/Weighted Avg. Rate 537 12.50 Next Capital Lucky Cement 80,000 583.50 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 583.50 Fortune Sec. MCB Bank Ltd 125,000 143.50 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 143.50 Alfalah CLSA Sec. Pak Oilfields 1,500 439.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 439.00 JS Global Cap. Pak Petroleum 100 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 70.00 Topline Securities Pak Tobacco 1,420,000 550.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,420,000 550.00 Rahat Securities Pak.Int.Cont 200 54.71 Total/Weighted Avg. Rate 200 54.71 Fawad Yusuf Sec. Pioneer Cement 4,000 88.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 88.00 Alfalah CLSA Sec. Shahmurad Sugar 300 168.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 168.00 Fawad Yusuf Sec. Tariq Glass Ind 1,000 84.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 84.45 MRA Securities The Searle Co. 500 46.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 46.00 JS Global Cap. Treet Corp 300 21.50 Total/Weighted Avg. Rate 300 21.50 Munir Khanani Sec. United Bank 500 155.25 Seven Star Sec. United Bank 500 156.15 JS Global Cap. United Bank 300,000 155.47 JS Global Cap. United Bank 480,000 155.47 JS Global Cap. United Bank 500 156.00 Total/Weighted Avg. Rate 781,500 155.47 Growth Sec. WorldCall Telecom 2,650 1.40 Total/Weighted Avg. Rate 2,650 1.40 =========================================================================================== Total Turnover 3,420,854 ===========================================================================================

