KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (April 27, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T.Lahore Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 25-04-2023 OP-2 Cordoba Load Trans Maritime 25-04-2023 Molasses (Pvt) Ltd OP-3 Blue Sky 1 Load Trans Maritime 26-04-2023 (H.S.F.O) (Pvt) Ltd B-1 Sc Disc Alpine Marine Hongkong Chemical Services 26-04-2023 (Pvt) Ltd B-2 Pvt Oriana Disc Alpine Marine Chemical Services 26-04-2023 (Pvt) Ltd B-5 Klara Disc Chick Seatrade 16-04-2023 Selmer peas Shipping B-13/B-14 Arch Disc Seahawks 26-04-2023 Michael General (Pvt) Ltd Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Ym Express Disc Load Inshippping 25-04-2023 Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pvt Oriana 27-04-2023 Disc. Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Ym Express 27-04-2023 Disc. Load Inshippping Container (Pvt) Ltd M.T.Lahore 28-04-2023 Disc. Crude Oil Pakistan National Ship Corpt ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Cscl Neptune 27-04-2023 D/L Container Oocl Pakistan (Pvt) Limited Wide Juliet 27-04-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Stephanie C 27-04-2023 D/L Container Universal Shipping (Pvt) Ltd Oocl Memphis 27-04-2023 D/L Container Cosco Shiping Line Pak Pvt Ltd Tomini Felicity 27-04-2023 L/38500 Talc Swift Shipping (Pvt) Ltd Kmtc Seoul 28-04-2023 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd Venus Leader 28-04-2023 D/160 Car N Y K Lines Pakistan (Pvt) Ltd Bbc Kherson 28-04-2023 L/230 Containers Project Shipping Ibrahim Jahan 28-04-2023 L/54750 Clinkers Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Antwerp 27-04-2023 Container Ship - Nyk Vesta 27-04-2023 Container Ship - X-Press Antares 27-04-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Pebble Coal GSA Apr. 26, 2023 Beach ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Obisidian Palm oil Alpine Apr. 24, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Cussler Containers GAC Apr. 27, 2023 Lyderhorn Chemicals East Wind -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Bea Schulte Containers Hapag Lloyd Apr. 27, 2023 Express Athens Containers Hapag Lloyd -do- Golden Violet Palm oil Alpine -do- SC-Taipei Chemicals Alpine -do- Harmony Sunflower Alpine Waiting for berth oil JBU Opal Palm oil Alpine -do- Corona Palm oil Alpine -do- Clipper Eos Chemicals Alpine -do- LoevsTakken Palm oil Alpine -do- Aviva Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Navios Domino Containers - Apr. 28, 2023 =============================================================================

