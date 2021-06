KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Service Industries Ltd 08-06-2021 12:00 Service Global Footwear Ltd 08-06-2021 10:00 Murree Brewery Company Ltd 08-06-2021 10:00 Huffaz Seamless Pipe Industries Ltd 09-06-2021 15:00 Dawood Lawrencepur Ltd 10-06-2021 14:45 Rafhan Maize Products Company Ltd 10-06-2021 18:00 Bannu Woollen Mills Ltd 14-06-2021 11:30 Pakistan Cables Ltd 17-06-2021 09:00 =========================================================

