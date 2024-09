Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (September 04, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Sea Disc Alphine Marine 04-09-2024 Ambition Chemical Services OP-3 Ps Falcon Disc Alphine Marine 04-09-2024 Hsfo Services B-1 Yateeka Load East Wind Shipping Molasses Company 01-09-2024 B-2 F Mumbai Load Alphine Marine 02-09-2024 Caustic Services Soda B-6/B-7 Independent Disc Load Riazeda 02-09-2024 Spirit Container B-8/B-9 Ji Hang 27 Disc Load Feeder Logistic 03-09-2024 Container B-8/B-9 Xin Chang Disc Load Cosco Shipping 03-09-2024 Shu Container Line Pak B-11/B-10 Bulk Dap Bulk Shipping 31-08-2024 Jamaica Agency B-14/B-13 Madison Load Bulk Shipping 27-08-2024 Eagle Clinkers Agency Nmb-1 Ameer Load Al Faizan 02-09-2024 General Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Tan Load Rice Ocean World 02-09-2024 Binh 59 B-26/B-27 Xin Chang Disc Load Cosco Shipping 02-09-2024 Shu Container Line Pak B-28/B-29 Ital Disc Load Green Pak 03-09-2024 Universo Container Shipping B-30/B-29 Xin Lian Disc Load Pak Shaeen 03-09-2024 Chang Container ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-2 Seaspan Disc Load Cosco Shipping 02-09-2024 Container Line Pak Saptl-4 Ian H Disc Load United Marine 02-09-2024 Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Yateeka 04-09-2024 Load Molasses East Wind Shipping Company Xin Lian 04-09-2024 Disc Load Pak Shaeen Chang Container MscSuape VII 04-09-2024 - - Ji Hang 27 04-09-2024 Disc Load Feeder Logistics Container ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Navios 04-09-2024 D/L Container Oceansea Bahamas Shipping Colombo 03-09-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan Ym 04-09-2024 D/L Container Inshipping Excellence DevbulkSaliha 04-09-2024 L/6500 Rice Ocean World M.t. Quetta 05-09-2024 l/6500 Ethanol Pakistan National Ship Corp CmaCgm 04-09-2024 D/L Container CmaCgm Nabucco Pakistan Zhong 05-09-2024 D/L Container X-Press Feeders Gu Bo Hai Shipping Agency ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Seapan Oceania 04-09-2024 Container Ship - Independent Spirit 04-09-2024 Container Ship - Hafnia Excelsior 04-09-2024 Tanker - Kai Xuan 11 04-09-2024 General Cargo - M.t.Shalamar 04-09-2024 Tanker - Ian H 04-09-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kavita Steel Belt Universal August 24, 2024 Shipping MW-2 Neptune Cement Global August 29, 2024 Maritime ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT DSI Pyxis Coal East Wind Sep. 02, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Meratus Container GAC Sep. 02, 2024 Jayawijaya ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Beek-6 Rice Bulk August 25, 2024 Shipping FAP Inlaco DAP Bulk August 26, 2024 Express Shipping ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Lusai LNG Alpine Sep. 03, 2024 Al Thakira LNG GSA -do- Estia Gas oil Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Meratus Jayawjiaya Container GAC Sep. 03, 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Afra Rossi LSFO Alpine Sep. 03, 2024 Clipper Kythira Coal Coastal Shipping -do- Hafnia Leopard Mogas Alpine Waiting for Berths NCC Bader Gas oil Sharaf Shipping -do- Diamond Globe Canola Ocean Service -do- Haj Mohammad Cement Crystal Sea -do- Ph Minh Giang River Sand Universal Shipping -do- New Levant Peas Coastal Shipping -do- CP Shenzhen Cement Global Maritime -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Northern Jamboree Container GAC Sep. 03, 2024 Maersk Cabo Container GAC -do- MSC Suape-VII Container MSC PAK Sep. 04, 2024 Maersk Cabo Verde Container GAC -do- Zhong Gu Bo Hai Container GAC -do- Maersk Nyassa Container GAC -do- =============================================================================

