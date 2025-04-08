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PACE 5.41 Decreased By ▼ -0.36 (-6.24%)
PAEL 42.01 Decreased By ▼ -2.79 (-6.23%)
PIAHCLA 17.05 Decreased By ▼ -0.83 (-4.64%)
PIBTL 9.93 Decreased By ▼ -0.54 (-5.16%)
POWER 11.79 Decreased By ▼ -0.23 (-1.91%)
PPL 174.79 Decreased By ▼ -11.13 (-5.99%)
PRL 34.36 Decreased By ▼ -2.80 (-7.53%)
PTC 22.70 Decreased By ▼ -1.35 (-5.61%)
SEARL 93.75 Decreased By ▼ -6.54 (-6.52%)
SSGC 36.11 Decreased By ▼ -2.40 (-6.23%)
SYM 13.48 Decreased By ▼ -1.27 (-8.61%)
TELE 7.12 Decreased By ▼ -0.61 (-7.89%)
TPLP 10.21 Decreased By ▼ -0.82 (-7.43%)
TRG 60.93 Decreased By ▼ -5.07 (-7.68%)
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Apr 08, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-04-08

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 07, 2025)...
Recorder Report Published 08 Apr, 2025 05:40am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 07, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16100-16200
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 8250-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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