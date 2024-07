Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (July 18, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Aramon Disc Mogas Alpine Marine 16-07-2024 Service Pvt Ltd OP-3 Maersk Disc Mogas Alpine Marine 15-07-2024 Curacao Service Pvt Ltd B-1 Shamrock Load Alpine Marine 13-07-2024 Jupiter Ethanol Service Pvt Ltd B-2 Devashree Disc Alpine Marine 17-07-2024 Chemical Service Pvt Ltd B-11/B-12 ArunaHulya Load Bulk Shipping 13-07-2024 Clinkers Agencies Pvt Ltd B-14/B-15 Jin Ji Disc Rock WmaShipcar 15-07-2024 Phosphate Services Pvt Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Hout Load Rice Pak Liner 14-07-2024 Agencies B-24/B-25 NPS Mosa Load Cemet Bulk Shipping 13-07-2024 Agencies Pvt Ltd B-25 Umm Al Anber - Sharaf Shipping 06-07-2024 Agency Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Ever Dainty D/L Green Pak 18-07-2024 Container Shipping Pvt Ltd Ship Sapt-4 Ever Envoy D/L Green Pak 17-07-2024 Container Shipping Pvt Ltd Ship ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Devashree 18-07-2024 Disc. Chemical Alpine Marine Service Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Silver Valerie 18-07-2024 D/6000 Palm Oil Alpine Marine Service Pvt Ltd Om Shanghai 18-07-2024 D/6000 Chemical Alpine Marine Service Pvt Ltd Zhong 18-07-2024 D/L Container Ship X-Press Feeders Gu Bo Hai Shipping Agency X-Press Antlia 18-07-2024 D/L Container Ship X-Press Feeders Shipping Agency Ginga Lion 19-07-2024 D/3003 Base Oil Gac Pakistan Pvt Ltd Safeen Powder 19-07-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Ship PakistanPvt Ltd Ts Nagoya 19-07-2024 D/L Container Sharaf Shipping Ship Agency Pvt Ltd Kyoto Express 19-07-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Ship PakistanPvt Ltd Ym Excellence 19-07-2024 D/L Container Inshipping Pvt Ltd Ship Nothern 19-07-2024 D/L Container Oceansea Practise Ship Shipping Pvt Ltd Ssl Godavari 19-07-2024 D/L Container Oceansea Ship Shipping Pvt Ltd African Leopard 19-07-2024 L/49000 Crystal Sea Talc Lumps Services PvtLtd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm Titan 18-07-2024 Container Ship - AplMaxico City 18-07-2024 Container Ship - Cap Andreas 18-07-2024 Container Ship - Ian H 18-07-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Achilleas-S Cement Ever Green July16, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Sea Destiny Coal Alpine July16, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Ardmore Palm oil Alpine July16, 2024 Cherokee ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Zhong Container Express July17, 2024 Gu Bo Hai Feeder QICT X-Press Container Express July17, 2024 Antalia Feeder ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Fair Star Gas oil Alpine July17, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP ABK Tiger Pease WMA Ship July15,2024 Care ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Horizon- 1LPG M July17, 2024 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Maya Gas- 1LPG M July17, 2024 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Zhong Gu Bo Hai Container Express Feeder July 18th, 2024 X-Press Antalia Container Express Feeder -do- Ardmore Cherokee Palm oil Alpine -do- Maya Gas-1 LPG M International -do- Horizon-1 LPG M International -do- Sea Destiny Coal Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Cosco Kunlushan Iron Ore Gear Bulk July 18th, 2024 Lucky Chem Palm oil Alpine -do- Naeba Galaxy Chemicals Alpine -do- Milaha Qatar LNG GSA -do- Estia Gas oil Trans Marine Waiting for Berths Silver Heba Palm oil Alpine -do- =============================================================================

