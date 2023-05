KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (May 29, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Al Soor I I Disc. H.S. Associated Liner D/Jp-1 Agencies 26-05-2023 OP-3 M.T Disc Crude Gac Pakistan 26-05-2023 Shalamar Oil (Pvt) Ltd B-1 Stol Larix Load Alpine Marine Ethanol Services 18-05-2023 (Pvt) Ltd B-4 Doctor O - Crystal Sea 28-05-2023 Services B-5 Darya Disc Ocean Services 25-05-2023 Rapti Chickpeas (Pvt) Ltd B-9/B-8 Ever Disc Load Green Pak Ulysses Container Shipping 28-05-2023 Pvt Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Anbien Bay Disc Load X-Press Feeders Container Shipping 28-05-2023 Agency ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Northern Disc Load Eastwind Shipping Decency Container Company Ltd 29-05-2023 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Anbien Bay 29-05-2023 Disc. Load Container X-Press Feeders Shipping Agency Sl Mallard 29-05-2023 - M.T.Shalamar 29-05-2023 Disc. Crude Oil Gac Pakistan (Pvt) Ltd Ever Ulysses 29-05-2023 Disc. Load Green Pak Container Shipping Pvt Ltd Al Soor I I 29-05-2023 Disc. H.S.D/Jp-1 Associated Liner Agencies ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sg Pegasus 29-05-2023 D/2000 Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd ============================================================================= Independent ============================================================================= Spirit 29-05-2023 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Crystal 29-05-2023 D/L Container Pak Shaheen Vladivostok (Pvt) Ltd Cma Cgm 29-05-2023 D/L Container Cma Cgm Figaro Pakistan (Pvt) Ltd Martorell 29-05-2023 D/201 Unit (s) Dynamic Shipping Agencies (Pvt) Ltd Bulk Castor 29-05-2023 L/55000 Clinkers Ocean Services (Pvt) Ltd Msc Roberrta V 30-05-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Vancouver 30-05-2023 D/L Container Oocl Pakistan (Pvt) Limited Ssl Kaveri 30-05-2023 D/L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd. Qi Shun 30-05-2023 L/51160 Clinkers Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Hong Kong 29-05-2023 Container Ship - Tan Binh 257 29-05-2023 General Cargo - Southern Quokkka 29-05-2023 Tanker - Msc Rafaela 29-05-2023 Container Ship - Oriole 29-05-2023 Container Ship - Oriental Hibiscus 29-05-2023 Tanker - Apl Salalah 29-05-2023 Container Ship - Gulf Barakah 29-05-2023 Container Ship - Crystal St. Petersburg 29-05-2023 Container Ship - Oriental Cosmos 29-05-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Zeze Start Gas oil Alpine May 27, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Olita Canola Ocean May 25, 2023 seeds Services ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al-Jassasiya LNG GSA May 28, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Marangas LNG GSA May 27, 2023 Asclepius ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Shesapeake Containers GAC May 29, 2023 CMA CGM Figaro Containers CMA CGM -do- MSC Rafaela Containers MSC PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Marangas Asclepiu LNG GSA May 29, 2023 Olita Canola Ocean Service -do- Seed Zeze Start Gas oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Hafnia Gas oil Ass. Liner May 29, 2023 Providence Agency Serinity Gas LPG M. International -do- Kanha LPG Merc. Mari. Ser. Waiting for berth Nave Aquila Gas oil GAC -do- Geneva Queen Canola Alpine -do- Pacific Debbie Gasoline Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Ton Hill-II Coal - May 29, 2023 Northern Jamboree Zeze Start - -do- MSC Denisse Containers MSC PAK -do- Lana Containers GAC -do- Maersk Atlanta Containers GAC May 30, 2023 MSC Maria Elena Containers GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023