KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (May 22, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Athina Disc Alpine Marine Mogas Services 20-05-2023 (Pvt) Ltd OP-2 Nave Aquila Disc Gac Pakistan 22-05-2023 Mogas (Pvt) Ltd OP-3 M.T Disc Gac Pakistan 22-05-2023 Mardan Crude Oil (Pvt) Ltd B-1 Stol Larix Load Alpine Marine Ethanol Services 18-05-2023 (Pvt) Ltd B-11/B-12 Ameena Load Ocean Services 19-05-2023 Jahan Clinkers (Pvt) Ltd Nmb-1 Reza Load Rice Al Faizan 03-05-2023 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Momentum Disc Load Gearbulk Shippi 21-05-2023 Phonex Container (Pvt) Ltd B-28/B-29 Northern Disc Load Hapag-Lloyd Discovery Container Pakistan 21-05-2023 (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Hyundai Disc Load United Marine Singapore Container Agencies 21-05-2023 Pvt Ltd Sapt-3 Msc Darien Disc Load Msc Agency 22-05-2023 Container Pakistan Pvt Ltd Sapt-4 Xin Pu Disc Load Cosco Shipping Dong Container Line Pak 21-05-2023 Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai 22-05-2023 Disc Load United Marine Singapore Container Agencies Pvt Ltd Northern 22-05-2023 Disc Load Hapag-Lloyd Discovery Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Indigo Ray 22-05-2023 D/2000 Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd M.T.Quetta 22-05-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Ship.Corpt Ts Singapore 22-05-2023 D/L Container Sharaf Shipping Agency Pvt Ltd Olympia 22-05-2023 D/L Container Cosco Shiping Line Pak Pvt Ltd Oriental 23-05-2023 L/10500 Ethanol Eastwind Hibiscus Shipping Co, Ltd Msc Krittika 23-05-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd X-Press 23-05-2023 D/L Container X-Press Feeders Anglesey Shipping Agency Pakistan Gfs Prime 23-05-2023 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd Cano 23-05-2023 D/10000 Dap Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd Oriole 23-05-2023 L/52670 Clinkers Sirius Logisitics Pakistan Darya Rapti 23-05-2023 D/34947 Ocean Services Chickpeas (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Seaspan Osaka 22-05-2023 Container Ship - Ym Excellence 22-05-2023 Container Ship - Jolly Vannadio 22-05-2023 Container Ship - Bbc Maryland 22-05-2023 General Cargo - Cma Cgm Titan 22-05-2023 Container Ship - Cosco Hamburg 22-05-2023 Container Ship - Ssl Delhi 22-05-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT CMB Chikako Coal Sino-trans May 20, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Stena Soya-bean Sea Trade May 21, 2023 Important oil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Afra Rossi Furnace oil m Inter- May 21, 2023 national ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Magnum Rape Seed Ocean May 18, 2023 Force Service ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC N-Orhan LPG M. Inter- May 19, 2023 national ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Ogino Park Chemicals East Wind May 21, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Phuket Containers Inch Cape May 22, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= CMB Chikako Coal Sino-Trans May 22, 2023 Magnum Force Rape Seed Ocean Service -do- N-Orhan LPG M. International -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Al-Thakhira LNG GSA May 22, 2023 MSC Cape Town-III Containers MSC Pak -do- Olympia Containers Cosco Shipping -do- Express Rome Containers Hapag Lloyd Waiting for berth Stream Baltic Rape Seed Sea Trade -do- oil BMC Crystal Palm oil Alpine -do- Kanha LPG Merchant -do- Maritime FSM LPG Universal -do- Shipping Zeze Start Gas oil Alpine -do- Southern Wolf Chemicals Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Roma Containers MSC Pak May 22, 2023 Maersk Boston Containers GAC -do- Santa Rosa Containers GAC May 23, 2023 MSC United Containers MSC Pak -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023