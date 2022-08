KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Service Industries Limited 26-Aug-22 11:30 Agritech Limited 26-Aug-22 10:30 The Bank of Khyber 26-Aug-22 10:00 Saif Power Limited 26-Aug-22 11:30 ZIL Limited 26-Aug-22 16:00 Agriauto Industries Limited 26-Aug-22 10:30 Tata Textile Mills Limited 26-Aug-22 09:30 Packages Limited 26-Aug-22 15:00 Pakistan State Oil Company Limited 26-Aug-22 09:30 Service GlobalFootwear Limited 26-Aug-22 09:30 Unilever Pakistan Foods Limited 26-Aug-22 14:30 Premier Insurance Limited 26-Aug-22 11:00 The United Insurance Co. of Pakistan Limited 27-Aug-22 11:30 The Universal Insurance Company Limited 27-Aug-22 11:30 Security Investment Bank Limited 27-Aug-22 12:00 Soneri Bank Limited 28-Aug-22 10:30 Abbott Laboratories (Pakistan) Limited 29-Aug-22 11:30 Pak Elektron Limited 29-Aug-22 11:30 United Distributors Pakistan Limited 29-Aug-22 15:00 Shaheen Insurance Company Limited 29-Aug-22 10:00 Indus Motor Company Limited 29-Aug-22 16:00 HBL Asset Management Ltd 29-Aug-22 9:30 Feroze1888 Mills Limited 29-Aug-22 17:00 Adamjee Insurance Company Limited 29-Aug-22 11:30 Al-Ghazi Tractors Limited 29-Aug-22 16:15 The Pakistan General Insurance Co. Ltd 29-Aug-22 10:00 Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited 29-Aug-22 14:00 Atlas Battery Limited 29-Aug-22 11:00 Avanceon Limited 29-Aug-22 11:00 Octopus Digital Limited 29-Aug-22 10:00 Emco Industries Limited 30-Aug-22 11:30 East West Insurance Company Limited 30-Aug-22 14:00 Habib Insurance Co. Ltd 30-Aug-22 13:30 Reliance Insurance Co. Ltd 30-Aug-22 12:00 AGP Limited 30-Aug-22 14:00 Apna Microfinance Bank Limited 31-Aug-22 12:00 Baluchistan Wheels Limited 31-Aug-22 11:30 Ferozsons Laboratories Limited 31-Aug-22 12:00 Kot Addu Power Company Limited 31-Aug-22 10:30 Arif Habib Limited 31-Aug-22 16:00 MetaTech Health Limited 31-Aug-22 9:00 Maple Leaf Cement Factory Limited 1-Sep-22 15:30 Tandlianwala Sugar Mills Limited 1-Sep-22 15:00 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 1-Sep-22 11:00 Otsuka Pakistan Limited 6-Sep-22 10:30 =========================================================

