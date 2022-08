KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (August 24, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. Air Link Comm. Ltd. 1,000,000 39.60 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 39.60 Arif Habib Ltd. Askari Bank Limited 5,700,000 19.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 19.25 Arif Habib Ltd. Bank Al-Falah Ltd. 1,100,000 31.90 JS Global Cap. 1,000,000 32.12 Total/Weighted Avg. Rate 2,100,000 32.00 BMA Capital Crescent Star Ins. 320,500 2.10 Total/Weighted Avg. Rate 320,500 2.10 Fortune Sec. First National Equit 600,000 5.86 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 5.86 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 380,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 380,000 95.00 AKD Sec. Hascol Petroleum 100,000 7.01 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 7.01 JS Global Cap. IGI Holdings Limited 330,000 106.00 Total/Weighted Avg. Rate 330,000 106.00 JS Global Cap. Jubilee Life Ins. 2,000 151.25 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 151.25 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 885,500 29.50 Total/Weighted Avg. Rate 885,500 29.50 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom Ltd 5,000,000 1.35 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.35 =========================================================================================== Total Turnover 16,418,000 ===========================================================================================

