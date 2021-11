KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (November 18, 2021).

============================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================= AL Habib Cap. Mkt. Agha Steel Ind. 500 28.65 Total/Weighted Avg. Rate 500 28.65 Apex Capital Ghani Value Glass 5,000 64.49 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 64.49 Fikree's (SMC) NetSol Technologies 500 106.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 106.00 Apex Capital Octopus Digital Ltd. 500 40.60 Total/Weighted Avg. Rate 500 40.60 M. M. M. A. Khanani Pak. Int. Bulk Termi 10,000 8.09 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 8.09 Khadim Ali S. Shezan Int. 180 249.00 Bukhari Sec. Khadim Ali S. 180 249.00 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 360 249.00 D.J.M. Sec. TRG Pakistan Ltd. 47,400 99.25 Ismail Iqbal Sec. 400,000 95.00 AKD Sec. 500,000 95.51 BMA Capital 210,000 99.25 Multiline Sec. 7,500 111.62 Arif Habib Ltd. 33,800 93.00 I. U. Kodvavi Sec. 15,000 93.00 FDM Capital 10,000 100.00 Growth Sec. 100,000 111.62 Alfalah Sec. 166,000 100.54 Alfalah Sec. 139,002 95.00 Adam Sec. 11,000 105.50 JS Global Cap. 50,000 93.10 Interactive Securities 45,500 97.00 Topline Sec. 20,000 95.00 SAZ Capital 58,500 95.00 MRA Sec. 125,000 94.33 Insight Sec. 35,000 95.00 Trust Securities 10,000 120.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,983,702 97.16 ASDA Sec. Unity Foods Limited 10,000 27.55 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 27.55 ============================================================================================= Total Turnover 2,010,562 =============================================================================================

