KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 02, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Pakistan national Mardan Crude Oil Shipping Corp 01-01-2024 OP-2 Pelagic Disc Trans Maritime 31-12-2023 Turbot Mogas Pvt. Ltd OP-3 Gold Load East Wind 02-01-2024 Trader II Caustic Shipping Co. Soda B-4 Glory Disc Sea Hawks Asia Bridge General Global 01-01-2024 Cargo Pvt. Ltd B-5 Al Hadbaa Load Rice Gear Bulk Shipping Pvt. Ltd 30-12-2023 B-11/B-12 Anna Disc Wheat East Wind 27-12-2023 Barbara Shipping Co. B-14/B-15 SSL Vigilant Disc Wheat North Star 29-12-2023 International Nmb-1 Al Yahya Load Rice N.S Shipping 02-11-2023 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24/B-25 Stellar Load Rice Ocean World 01-01-2024 Rioni ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3/2 Xin Hong Disc Load Cosco Shipping 01-01-2024 Kong Container Line Saptl-4 CmaCgm Disc Load CmaCgm 02-01-2024 Pegasus Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sunray 02-01-2024 D/13807 Mogas Gac Pakistan Pvt. Ltd Ian H 02-01-2024 D/L Container Allied Logistic SMC Pvt. Ltd Safeen Prize 02-01-2024 D/L Container Diamond Shipping Services Independent Spirit 02-01-2024 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Lem Verbena 02-01-2024 D/45000 Urea PosidonPvt Ltd Meghna 02-01-2024 L/40000 Cement Evergreen Shipping Freedom & Logistic Joanna 03-01-2024 D/4000 Chemical East Wind Shipping Company Ever Ulysses 03-01-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Jolly Titanio 03-01-2024 D/L Container Eastern Sea Transport X-Press 03-01-2024 D/L Container X-press Feeders Capella Shipping Agency Kota Layang 03-01-2024 D/L Container Pacific Delta Shipping Pvt. Ltd Hout 03-01-2024 L/Rice ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pac Seginus 02-01-2024 Container Ship - Apl Charleston 02-01-2024 Container Ship - Navios Jasmine 02-01-2024 Container Ship - M.T Lahore 02-01-2024 Tanker - Seattle Bidge 02-01-2024 Container Ship - Kiran Anatolia 02-01-2024 General Cargo - M.T Shalamar 02-01-2024 Tanker - Olympia 02-01-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ocean Iron Ore Sea Hawk Dec. 31, 2023 Graciuos MW-2 Magma Rice East Wind Dec. 30, 2023 Fidelity MW-4 African Coal Ocean World Dec. 30, 2023 Parrot ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Coal General Jan. 01, 2023 Crimson Creek Shipping ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Leila Palm oil Alpine Dec. 31, 2023 Confidence ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Jan. 01, 2023 Jemima ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Luna Wheat Alpha Jan. 01, 2023 Rossa Marine Ser ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Bida LNG GSA Dec. 31, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Ullswater LPG M. International Jan. 02, 2024 Sunary Gas oil GSA -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Jemima Container MSC PAK Jan. 02, 2024 Leila Confidence Palm oil Alpine -do- Al-Bida LNG GSA -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Maersk Kensington Container GSA Jan. 01, 2024 Limra LPG M. International -do- Rich Rainbow Palm oil Alpine -do- Serengeti Gas oil Alpine Waiting for berths Turan C Rice Ocean Service -do- FSM LPG Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Archimidis Container MSC PAK Jan. 02, 2024 Marathopolis Container GSA Jan. 03, 2024 San Francisco Bridge Container GSA -do- =============================================================================

