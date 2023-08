Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Engro Polymer & Chemicals Limited 9-Aug-23 14:00 Waves Corporation Limited 9-Aug-23 12:30 Security Papers Limited 9-Aug-23 11:00 Kohinoor Mills Limited 9-Aug-23 10:30 Crescent Steel & Allied Products Limited 9-Aug-23 11:00 Service Industries Limited 9-Aug-23 12:00 Wah Noble Chemicals Limited 9-Aug-23 12:00 Waves Home Appliances Limited 9-Aug-23 11:30 Lalpir Power Limited 9-Aug-23 11:00 Bank Alfalah Limited (*) 10-Aug-23 11:00 Meezan Bank Limited 10-Aug-23 12:00 Olympia Mills Limited 10-Aug-23 11:00 The Bank of Khyber 10-Aug-23 11:00 Century Paper & Board Mills Limited 10-Aug-23 15:00 Panther Tyres Ltd 10-Aug-23 13:00 Silkbank Limited 10-Aug-23 10:30 JS Bank Limited 10-Aug-23 15:00 Jubilee General Insurance Limited 11-Aug-23 10:00 Frieslandcampina Engro Pakistan Limited 11-Aug-23 15:00 LSE Ventures Limited 11-Aug-23 15:00 Jubilee Spinning & Weaving Mills Limited 11-Aug-23 12:00 Lotte Chemical Pakistan Limited 11-Aug-23 10:00 Kohinoor Spinning Mills Limited 11-Aug-23 10:00 Service GlobalFootwear Limited 11-Aug-23 10:00 Mughal Iron & Steel Industries Limited 15-Aug-23 11:30 Al-Ghazi Tractors Limited 15-Aug-23 15:15 Highnoon Laboratories Limited 15-Aug-23 14:00 Exide Pakistan Limited 15-Aug-23 15:00 Altern Energy Limited 15-Aug-23 15:00 Shell Pakistan Limited 16-Aug-23 10:00 Engro Corporation Limited 16-Aug-23 11:00 Pakistan Refinery Limited 18-Aug-23 9:00 International Steels Limited 21-Aug-23 14:00 International Industries Limited 23-Aug-23 14:00 Unilever Pakistan Foods Limited 24-Aug-23 14:30 Indus Motor Company Limited 25-Aug-23 16:00 Fauji Cement Company Limited 29-Aug-23 11:00 National Bank of Pakistan 29-Aug-23 11:00 =========================================================

