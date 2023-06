Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (June 26, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Shipping Corp 24-06-2023 B-1 SC Brilliant Disc Alpine Marine 25-06-2023 Chemical Services B-4 Inasa Disc Seatrade 19-06-2023 Chickpeas Shipping B-9/B-8 Jolly Disc Load Eastern Sea Cobalto Container Transport 25-06-2023 Pvt. Ltd B-10/B-11 Zaraar Load Ocean Seavices 22-06-2023 Hanif Clinkers Pvt. Ltd B-11/B-12 Josco Load Barite Crystal Sea 26-06-2023 Fuzhou Lumps Services B-14/B-13 Akij Moon Load Crystal Sea 21-06-2023 Clinkers Services B-14/B-15 Sea Topaz Load Mill Crystal Sea 25-06-2023 Scale Services B-16/B-17 Multan - Pakistan National Shipping Corp. 17-06-2023 Nmb-1 Al Yahya Load N.S Shipping 08-06-2023 General Line Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Xin Chang Disc Load Cosco Shipping 25-06-2023 Shu Container Lines B-29/B-30 Anbien Bay Disc Load X-Press Feeders Container Shipping Agency 25-06-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/3 Cosco Disc Load Cosco Shipping 25-06-2023 Thailand Container Line Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jolly Cobalto 26-06-2023 Disc Load Eastern Sea Container Transport Pvt. Ltd Cosco Thailand 26-06-2023 Disc Load Cosco Shipping Container Line Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Torm Maren 26-06-2023 L/10000 Naptha Trans Maritime (Pvt) Ltd Msc Letizia 26-06-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd. Independent Spirit 26-06-2023 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Ever Uranus 26-06-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Cma Cgm 26-06-2023 D/L Container Cma Cgm Osaka Pakistan (Pvt) Ltd Clyde Noble 27-06-2023 D/56000 Trans Maritime Crude Oil (Pvt) Ltd Mh Langoey 27-06-2023 D/5500 Chemical Eastwind Shipping Company Ltd M.T Mardan 27-06-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Ship.Corpt. Dalian Express 27-06-2023 D/L Container Hapag-Lloyd Pakistan (Pvt) Ltd Hyundai 27-06-2023 D/L Container United Marine Colombo Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental Sakura 26-06-2023 Tanker - Ssl Delhi 26-06-2023 Container Ship - Hyundai Tokyo 26-06-2023 Container Ship - Shanghai Voyager 26-06-2023 Container Ship - Momentum Phonex 26-06-2023 General Cargo - V rich 26-06-2023 General Cargo - Bow Cedar 26-06-2023 Tanker - Cscl Neptune 26-06-2023 Container Ship - Ncc Safa 26-06-2023 Tanker - Oocl Le Havre 26-06-2023 Container Ship - Ssf Dream 26-06-2023 Container Ship - Clemens Schulte 26-06-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Jeil Crystal Chemicals East Wind June 25, 2023 MW-2 Magnum Cement Global June 25, 2023 Force Maritime ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Star Coal Alpine June 25, 2023 Bovarius ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Bochem Palm oil Alpine June 25, 2023 Pegasos ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sadah Silver Gas oil Alpine June 24, 2023 ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Fuwairit LNG GSA June 24, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Opera Chemicals Alpine June 25, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Flosta Container MSC PAK June 26, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Fuwairit LNG GSA June 26, 2023 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= OOCL LE HAVRE Container OOCL PAK June 26, 2023 MSC Mundra-VIII Container MSC PAK -do- MilahaRaslafan LNG GSA -do- Karimata Mogas Alpine Waiting for berth Silver Dubai Palm oil Alpine -do- GcBerly Palm oil Alpine -do- Hua Wei-8 Palm oil Sea Trade -do- Gas Athena LPG M. International -do- SilHouette Island Coal Ocean Service -do- Lana Container Inchcape Shipping June 26, 2023 Maersk Columbus Container GAC June 27, 2023 MSC Agamemnon Container MSC PAK -do- =============================================================================

