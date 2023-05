KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (May 03, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T Disc.Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship 02-05-2023 Corpt OP-2 Hafnia Disc Trans Maritime 02-05-2023 Thames Mogas (Pvt) Ltd Op-3 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship 02-05-2023 Corpt B-4 Szczecin Disc Load Golden Shipping Trader Container Lines 02-05-2023 (Pvt) Ltd B-5 Klara Disc Chick Seatrade 16-04-2023 Selmer peas Shipping B-6 B-7 Independent Disc Load Riazeda 02-05-2023 Spirit Container (Pvt) Ltd B-13/B-14 Ibrahim Load Bulk Shipping Jahan Clinkers Agencies 30-04-2023 Pvt Ltd B-14/B-15 Western Load Crystal Sea 01-02-2023 Singapore Clinkers Servies (Pvt) Ltd Nmb-1 Al Hilal 1 Load Rice Latif Trading C 02-05-2023 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Algracce Disc Gac Pakistan 29-04-2023 Flours (Pvt) Ltd B-26/B-27 Navios Disc Load Oocl Pakistan 02-05-2023 Lapis Container (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Kota Disc Load Pacific Delta 02-05-2023 Manis Container Shipping (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Manis 03-05-2023 Disc. Load Pacific Delta Container Shipping (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Jolly 03-05-2023 D/L Container Eastern Sea Cobalto Transport (Pvt) Ltd Falcon 04-05-2023 D/18000 Soya Alpine Marine Majestic Bean Oil Services (Pvt) Ltd Livarden 04-05-2023 D/7500 Eastwind Shipping Chemical Company Ltd Oriental 04-05-2023 L/6500 Ethanol Eastwind Shipping Daphne Company Ltd Chem 04-05-2023 D/10000 Alpine Marine Taurus Chemical Services (Pvt) Ltd Cosmos 04-05-2023 D/27500 Dap Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ardmore Endurance 03-05-2023 Tanker - Tomini Felicity 03-05-2023 Talc Powder - M.T.Quetta 03-05-2023 Tanker - Dalian Express 03-05-2023 Container Ship - Hyundai Oakland 03-05-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT CORONA Palm Alpine May. 05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal oil ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC May. 05, 2023 Alma VII Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Atlantic Mogas Trans April. 29, 2023 Marble Trade ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Marilita Canola Alpine May, 01, 2023 Seed ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Aviva Palm Oil Alpine May. 03, 2023 Maersk Containers Maersk - Kinloss Pak ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Alma VII Containers MSC Pak May. 03, 2023 ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Saver-I Palm Oil Alpine May, 03, 2023 Livarden MEDC - Calypso LPG - Astoria Containers GAC - 3B Destiny Bitumen Trans Marine - Centeral Park Chemical - Lana Containers - Harmony Sunflower Oil Alpine Waiting for barth Mild Bloom Golden Palm Oil Alpine - Violet Sehan Jasper Palm Oil Alpine - Asia Liberty Palm Oil Alpine - Dolphin 02 Containers - - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Calypso LPG Alpine May, 03 2023 Lana Containers - Centeral Park Chemical - =============================================================================

