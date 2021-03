RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (March 8, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 05/03/2021 GO1OZ 1696.4 1699.4 1694.4 1696.3 239 1699 05/03/2021 GO10OZ 1696.5 1699.5 1694.5 1696.4 76 1699 05/03/2021 CRUDE10 66.05 66.38 65.85 66.05 72 66.22 05/03/2021 SP500 3815 3848.75 3800.25 3814.25 57 3839.75 05/03/2021 SL100OZ 25.246 25.291 25.156 25.246 48 25.275 05/03/2021 SL10 25.242 25.287 25.152 25.242 33 25.275 05/03/2021 GOLDAUDUSD 0.768 0.7697 0.7669 0.768 27 0.769 05/03/2021 GOLDEURGBP 0.8608 0.8611 0.8602 0.8607 27 0.8611 05/03/2021 GOLDAUDCAD 0.9721 0.9742 0.9705 0.9721 25 0.9728 05/03/2021 GO100OZ 1696.4 1699.4 1694.4 1696.3 22 1699 05/03/2021 GOLDUSDJPY 108.278 108.393 108.249 108.278 21 108.357 05/03/2021 GO100OZ 1696.4 1699.4 1694.4 1696.3 20 1699 05/03/2021 GOLDGBPUSD 1.3836 1.3853 1.382 1.3836 16 1.3842 05/03/2021 GO10OZ 1696.4 1699.4 1694.4 1696.3 15 1699 05/03/2021 SL500OZ 25.246 25.291 25.156 25.246 12 25.275 05/03/2021 CRUDE100 66.06 66.39 65.86 66.06 11 66.22 05/03/2021 GOLDGBPUSD 1.3835 1.3852 1.3819 1.3835 11 1.3842 05/03/2021 SL100OZ 25.242 25.287 25.152 25.242 10 25.275 05/03/2021 GOLDCHFJPY 116.368 116.435 116.291 116.368 9 116.33 05/03/2021 GOLDEURCHF 1.1081 1.11 1.1079 1.1081 9 1.1102 05/03/2021 ICOTTON 87.24 87.72 85.6 87.24 8 87.67 05/03/2021 COPPER 4.076 4.108 4.0675 4.0755 7 4.11 05/03/2021 NSDQ100 12585.25 12696 12510.25 12585.25 6 12656 05/03/2021 GOLDEURJPY 129 129.17 128.95 129 6 129.145 05/03/2021 GOLDGBPJPY 149.82 150.03 149.77 149.82 5 149.99 05/03/2021 CRUDE100 66.05 66.38 65.85 66.05 4 66.22 05/03/2021 PLATINUM5 1130.3 1133.6 1125.4 1130.3 4 1133.1 05/03/2021 CRUDE10 66.06 66.39 65.86 66.06 4 66.22 05/03/2021 GOLDEURCAD 1.5074 1.509 1.5051 1.5074 4 1.5076 05/03/2021 GOLDUSDCAD 1.2653 1.2664 1.2639 1.2653 4 1.265 05/03/2021 TOLAGOLD 100089 100270 99969 100093 3 103236 05/03/2021 PLATINUM50 1130.3 1133.6 1125.4 1130.3 3 1133.1 05/03/2021 GOLDAUDJPY 83.186 83.392 83.106 83.172 3 83.323 05/03/2021 GOLDEURUSD 1.1911 1.1921 1.1905 1.1911 3 1.1918 05/03/2021 TOLAGOLD 100094 100275 99974 100098 2 103241 05/03/2021 TOLAGOLD 100079 100260 99959 100083 2 103226 05/03/2021 JPYEQTY1 28995 29210 28950 28990 2 29195 05/03/2021 SL500OZ 25.242 25.287 25.152 25.242 2 25.275 05/03/2021 CRUDE1000 66.05 66.38 65.85 66.05 2 66.22 05/03/2021 NGAS10K 2.693 2.706 2.69 2.693 2 2.699 05/03/2021 NGAS1K 2.693 2.706 2.69 2.693 2 2.699 05/03/2021 COPPER25K 4.076 4.108 4.0675 4.0755 2 4.11 05/03/2021 GOLDEURAUD 1.5502 1.5513 1.5477 1.5502 2 1.5499 05/03/2021 GOLDEURUSD 1.1912 1.1922 1.1906 1.1912 2 1.1918 05/03/2021 GOLDUSDCHF 0.9303 0.9315 0.9296 0.9303 2 0.9315 05/03/2021 TOLAGOLD 100084 100265 99964 100088 1 103231 05/03/2021 DJ 31301 31540 31197 31297 1 31495 05/03/2021 GO1OZ 1696.5 1699.5 1694.5 1696.4 1 1699 05/03/2021 GOLDGBPCHF 1.2871 1.2891 1.2859 1.2871 1 1.2894 05/03/2021 GOLDUSDCHF 0.9301 0.9313 0.9294 0.9301 1 0.9315 05/03/2021 SL5000OZ 25.242 25.287 25.152 25.242 1 25.275 05/03/2021 SL10 25.246 25.291 25.156 25.246 1 25.275 05/03/2021 GOLDUSDCAD 1.2655 1.2666 1.2641 1.2655 1 1.265 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021