KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (February 24, 2021).

============================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================= Ghani Osman Sec. Dolmen City Reit 897,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 897,000 10.00 EFG Hermes Engro Corporation 138,529 298.67 Total/Weighted Avg. Rate 138,529 298.67 EFG Hermes Engro Fertilizers 488,666 64.48 Aba Ali H. Sec. 3,000 65.51 Total/Weighted Avg. Rate 491,666 64.49 Adam Sec. Fauji Cement 3,500 24.46 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 24.46 EFG Hermes Fauji Fertilizer 293,690 108.86 Total/Weighted Avg. Rate 293,690 108.86 MRA Sec. Fauji Foods Limited 500,000 17.30 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 17.30 A B M Securities Ghandhara Nissan Ltd 2,000 119.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 119.80 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Glass 100,000 17.25 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 17.25 EFG Hermes Habib Bank Ltd. 237,979 118.67 Total/Weighted Avg. Rate 237,979 118.67 EFG Hermes Hub Power 365,024 84.01 Total/Weighted Avg. Rate 365,024 84.01 MRA Sec. Kohinoor Textile 15,000 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 78.00 EFG Hermes Kot Addu Power Co. 790,000 36.04 Total/Weighted Avg. Rate 790,000 36.04 MRA Sec. Lalpir Power Ltd. 100,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 17.00 MRA Sec. Loads Limited 25,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 16.00 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 50,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 15.00 EFG Hermes Lucky Cement 57,161 836.66 Total/Weighted Avg. Rate 57,161 836.66 MRA Sec. Matco Foods Limited 89,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 89,000 25.00 BMA Capital MCB Bank Ltd. 460,000 183.81 EFG Hermes 239,447 184.98 Total/Weighted Avg. Rate 699,447 184.21 MRA Sec. Merit Package 2,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 15.00 BMA Capital Millat Tractors 25,000 1,100.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 1,100.00 MRA Sec. Mughal Iron & Steel 25,000 106.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 106.00 MRA Sec. National Refinery 500 543.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 543.00 MRA Sec. National Foods 5,500 220.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 220.00 MRA Sec. Nestle Pakistan Ltd. 100 6,100.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 6,100.00 MRA Sec. NetSol Technologies 2,500 300.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 300.00 MRA Sec. Nimir Resins Ltd 17,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 12.00 MRA Sec. Nishat Chunian Power 25,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 17.00 MRA Sec. Nishat Mills 15,000 118.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 118.00 EFG Hermes O.G.D.C. 811,311 108.34 Total/Weighted Avg. Rate 811,311 108.34 FDM Capital Orix Leasing 75,000 25.10 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 25.10 EFG Hermes P. S. O. 126,268 234.63 MRA Sec. 30,000 240.00 Total/Weighted Avg. Rate 156,268 235.66 MRA Sec. P.T.C.L.A 200,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 9.50 MRA Sec. Pak Cables 2,500 143.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 143.00 MRA Sec. Pak Int. Cont. Ltd. 3,000 160.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 160.00 MRA Sec. Pak Oilfields 11,000 400.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 400.00 MRA Sec. Pak Refinery 40,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 27.00 EFG Hermes Pakistan Petroleum 342,721 90.61 Total/Weighted Avg. Rate 342,721 90.61 MRA Sec. Pakistan Stock Exch 250,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 16.00 Arif Habib Ltd. Panthers Tyres Ltd 2 74.00 Growth Sec. 1,000 75.00 Axis Global 7,000 65.80 MRA Sec. 30,000 72.00 Total/Weighted Avg. Rate 38,002 70.94 MRA Sec. Pioneer Cement 15,000 135.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 135.00 MRA Sec. Power Cement Limited 100,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 11.00 MRA Sec. Roshan Packages Ltd. 25,000 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 35.00 MRA Sec. Samin Textile 56,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 56,000 9.00 Fawad Yusuf Sec. Sazgar Engineering 10 196.50 Total/Weighted Avg. Rate 10 196.50 EFG Hermes Searle Company Ltd. 115,985 263.29 MRA Sec. 14,700 270.00 Total/Weighted Avg. Rate 130,685 264.04 MRA Sec. Security Paper 7,000 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 95.00 MRA Sec. Shabbir Tiles 75,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 25.00 MRA Sec. Siddiqsons Tin Plate 65,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 65,000 19.00 MRA Sec. Sitara Peroxide Ltd. 50,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 31.00 MRA Sec. Sui Northern Gas 12,500 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,500 40.00 MRA Sec. Telecard Ltd. 100,000 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 7.50 MRA Sec. The Organic Meat Co 25,000 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 35.00 Surmawala Sec. Treet Corp. 150,000 31.35 MRA Sec. 15,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 165,000 31.32 EFG Hermes United Bank Limited 346,664 123.20 Total/Weighted Avg. Rate 346,664 123.20 MRA Sec. Unity Foods Limited 100,000 32.22 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 33.22 MRA Sec. Waves Singer 35,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 25.00 MRA Sec. Worldcall Telecom Ltd 500,000 1.60 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 1.60 ============================================================================= Total Turnover 8,710,257 =============================================================================

