General Elections 2024: access updated, detailed results here

A massive delay in issuance of official results by the Election Commission of Pakistan (ECP), allegations of tampering of poll results, and calls for greater transparency in the process clouded Pakistan’s General Elections after millions of citizens exercised their right to vote on Thursday.

Despite wider expectation that a clear picture would likely emerge on Friday, counting of votes apparently continued till Sunday morning.

Delay in election results: ROs fail to meet ECP’s 30-minute deadline

For updated results, please refresh this page.

The following list is as per the provisional (Form-47) results issued on the ECP’s website. Any candidate’s position is subject to change. Business Recorder will rely on the ECP’s official results to determine a final position.

Completed, but provisional results

Seat No Stations Winner Runner-up NA-002 341/341 Amjad Ali Khan (IND)

88,938 votes Ameer Muqam (PML-N)

37,764 votes NA-202 305/305 Nafisa Shah (PPPP)

80,000 votes Syed Ghous Ali Shah (GDA)

12,300 votes NA-227 333/333 Irfan Ali Leghari (PPP)

104,013 votes Liaquat Ali Jatoi (GDA)

93,956 votes NA-211 326/326 Pir Aftab Hussain Shah Jelani (PPPP)

36,756 votes Ali Nawaz Shah (IND)

18,092 votes NA-030 267/267 Shandana Gulzar Khan (IND)

71,742 votes Nasir Khan (JUIP)

19,265 votes NA-149 169/169 Malik Mohammad Amir Dogar (IND)

48,470 votes Jahangir Khan Tareen (IPP)

15,631 votes NA-013 278/278 Muhammad Nawaz Khan (IND)

32,164 votes Ata Muhamamd (PRP)

17,806 votes NA-217 331/331 Zulfiqar Bachani (PPPP)

119,530 votes Rahila Magsi (GDA)

73,778 votes NA-167 301/301 Muhammad Usman Awaisi (PML-N)

78,970 votes Amir Yar Malik (IND)

42,500 votes NA-017 324/324 Ali Khan Jadoon (IND)

97,177 votes Muhabbat Khan Awan (PML-N)

44,522 votes NA-229 184/184 Jam Abdul Karim Bijar (PPPP)

55,732 votes Qadir Bux (PML-N)

21,841 votes NA-055 311/311 Ibrar Ahmed (PML-N)

78,542 votes Muhammad Basharat Raja (IND)

67,101 votes NA-058 459/459 Major R Tahir Iqbal (PML-N)

115,974 votes Ayaz Amir (IND)

102,537 votes NA-123 222/222 Mian Muhammad Shehbaz Sharif (PML-N)

63,953 votes Afzaal Azeem Pahat (IND)

48,486 votes NA-230 163/163 Syed Rafiullah (PPPP)

32,099 votes Masroor Ali (IND)

23,370 votes NA-199 365/365 Ali Gohar Khan Mahar (PPPP)

154,832 votes Abdul Qayum (JUIP)

40,204 votes NA-216 378/378 Makhdoom Jamil uz Zaman (PPPP)

124,536 votes Bashir Ahmed (PML-N)

80,439 votes NA-059 467/467 Sardar Ghulam Abbas (PML-N)

141,680 votes Muhammad Romaan Ahmad (IND)

129,716 votes NA-121 299/299 Wasim Qadir (IND)

78,703 votes Shaikh Rohale Asghar (PML-N)

70,957 votes NA-064 537/537 Chaudhry Salik Hussain (PML)

105,205 votes Qaisra Elahi (IND)

80,946 votes NA-135 370/370 Nadeem Abbas (PML-N)

107,862 votes Malik Muhammad Akram Bhatti (IND)

90,443 votes NA-010 397/397 Gohar Ali Khan (IND)

110,023 votes Abdul Rauf (ANP)

30,302 votes NA-006 307/307 Bashir Khan (IND)

81,060 votes Siraj-ul-Haq (JIP)

56,538 votes NA-019 385/385 Asad Qaiser (IND)

115,635 votes Fazal Ali (JUIP)

45,567 votes NA-130 376/376 Muhammad Mian Nawaz Sharif (PML-N)

171,024 votes Yasmeen Rashid (IND)

115,043 votes NA-023 317/317 Ali Mohammad Khan (IND)

102,175 votes Ahmed Khan (ANP)

33,910 votes NA-111 331/331 Mohammad Arshad Sahi (IND)

113,709 votes Barjees Tahir (PML-N)

93,467 votes NA-115 354/354 Khurram Shahzad Wirk (IND)

101,610 votes Javed Latif (PML-N)

69,766 votes NA-021 351/351 Mujahid Khan (IND)

116,049 votes Azam Khan (JUI-F)

60,373 votes NA-222 338/338 Mir Ghulam Ali Talpur (PPPP)

113,916 votes Mir Hussain Bux Talpur (GDA)

67,010 votes NA-218 238/238 Syed Hussain Tariq (PPPP)

108,597 votes Muhammad Rizwan Shaikh (JUP-N)

7,942votes NA-129 332/332 Mian Mohammad Azhar (IND)

103,718 votes Mohammad Noman (PML-N)

71,540 votes NA-122 361/361 Latif Khosa (IND)

117,109 votes Khawaja Saad Rafique (PML-N)

77,907 votes NA-119 338/338 Maryam Nawaz Sharif (PML-N)

83,855 votes Shehzad Farooq (IND)

68,376 votes NA-140 461/461 Rana Iradat Sharif Khan (PML-N)

139,322 votes Raja Talia Saeed (IND)

104,762 votes NA-203 275/275 Pir Syed Fazal Ali Shah Jillani (PPPP)

125,530 votes Pir Sadaruddin Shah (GDA)

96,133 votes NA-015 550/550 Shahzada Muhammad Gushtasip Khan (IND)

110,000 votes Muhammad Mian Nawaz Sharif (PML-N)

80,000 votes NA-060 386/386 Bilal Azhar Kiani (PML-N)

99,948 votes Hasan Adeel (IND)

90,474 votes NA-028 265/265 Noor Alam Khan (JUIP)

138,389 votes Sajid Nawaz (IND)

65,119 votes NA-011 346/346 Amir Maqam (PML-N)

59,863 votes Haji Syed Fareen Khan (IND)

54,311 votes NA-016 464/464 Ali Asghar Khan (IND)

104,993 votes Murtaza Javed Abbasi (PML-N)

86, 276 votes NA-005 421/421 Sahibzada Sibghatullah (IND)

90,261 votes Sahibzada Tariqullah (JIP)

48,063 votes NA-007 308/308 Mehboob Shah (IND)

84,843 votes Mohammad Ismail (JIP)

31,133 votes NA-009 348/348 Junaid Akhbar (IND)

113,513 votes Syed Ahmed Ali Shah (PPPP)

40,740 votes NA-231 215/215 Abdul Hakeem Baloch (PPPP)

43,634 votes Khalid Mehmood Ali (IND)

43,245 votes NA-178 281/281 Amir Talal Khan (PML-N)

113,816 votes Abdul Qayyom Khan Jatoi (IND)

87,932 votes NA-152 310/310 Syed Abdul Qadir Gillani (PPPP)

96,998 votes Syed Javed Ali Shah (PML-N)

71,259 votes NA-082 360/360 Mukhtar Ahmed Malik (PML-N)

108,714 votes Nadeem Afzal Gondal (PPPP)

87,349 votes NA-109 449/449 Sheikh Waqas Akram (IND)

176,586 votes Yaqoob Sheikh (PML-N)

61,787 votes NA-142 431/431 Usman Ali (IND)

107,496 votes Chaudhry Mohammad Ashraf (PML-N)

96,125 votes NA-046 342/342 Anjum Aqeel Khan (PML-N)

81,958 votes Amir Masood (IND)

44,317 votes NA-048 261/261 Raja Khurram Shahzad Nawaz (IND)

69,699 votes Muhammad Ali Bokhari (IND)

59,851 votes NA-232 270/270 Aasia Ishaque Siddiqui (MQM-P)

88,260 votes Adeel Ahmed (IND)

66,574 votes NA-024 354/354 Anwar Taj (IND)

89,801 votes Gohar Ali (JUIP)

48,545 votes NA-033 319/319 Syed Shah Ahad Ali Shah (IND)

93,429 votes Pervez Khattak (PTI-P)

26,574 votes NA-196 303/303 Bilawal Bhutto Zardari (PPPP)

85,370 votes Nasir Mehmood (JUIP)

34,499 votes NA-207 346/346 Asif Ali Zardari (PPPP)

146,989 votes Sardar Sher Mohammad Rind Baloch (IND)

51,916 votes NA-201 300/300 Syed Khursheed Ahmed Shah (PPPP)

120,219 votes Muhammad Saleh Indhar (JUIP)

53,302 votes NA-003 309/309 Saleem Rehman (IND)

81,411 votes Wajid Ali Khan (PML-N)

27,861 votes NA-004 346/346 Sohail Sultan (IND)

88,009 votes Mohammad Salim Khan (ANP)

20,890 votes NA-233 287/287 Mohammad Javed Hanif Khan (MQM-P)

103,967 votes Mohammad Haris (IND)

58,753 votes NA-236 294/294 Hassan Sabir (MQM-P)

38,871 votes Muhammad Muzammil Qureshi (PPPP)

32,231 votes NA-036 386/386 Yousaf Khan (IND)

73,076 votes Obaid Ullah (JUIP)

34,324 votes NA-001 312/312 Abdul Latif (IND)

61,834 votes Mohammad Talha Mahmood (JUIP)

42,987 votes NA-014 443/443 Sardar Mohammad Yousuf Zamaan (PMLN)

115,544 votes Mohammad Saleem Imran (IND)

103,333 votes NA-018 604/604 Omar Ayub Khan (IND)

192,948 votes Babar Nawaaz Khan (PML-N)

112,389 votes NA-020 378/378 Shehram Khan (IND)

122,965 votes Waris Khan (ANP)

47,535 votes NA-022 387/387 Muhammad Atif (IND)

114,748 votes Ameer Haider Azam Khan Hoti (ANP)

66,159 votes NA-025 392/392 Fazal Muhammad Khan (IND)

100,713 votes Aimal Wali Khan (ANP)

67,876 votes NA-026 194/194 Sajid Khan (IND)

41,489 votes Muhammad Arif (JUIP)

19,930 votes NA-029 201/201 Arbab Amir Ayub (IND)

68,792 votes Saqib Ullah Khan (ANP)

18,888 votes NA-031 246/246 Sher Ali Arbab (IND)

82,985 votes Arbab Alamgir Khan (PPPP)

22,543 votes NA-038 374/374 Shahid Ahmad (IND)

118,056 votes Shah Abdul Aziz (JUIP)

40,965 votes NA-044 358/358 Ali Amin Khan Gandapur (IND)

93,443 votes Molana Fazal Ur Rehman (JUIP)

59,922 votes NA-045 307/307 Fateh Ullah Khan (PPPP)

56,933 votes Obaid ur Rehman (JUIP)

48,343 votes NA-047 387/387 Tariq Fazal Chaudhry (PML-N)

102,502 votes Muhammad Shoaib Shaheen (IND)

86,396 votes NA-049 461/461 Sheikh Aftab Ahmad (PML-N)

119,727 votes Tahir Sadiq (IND)

110,230 votes NA-050 556/556 Malik Sohail Khan (PML-N)

119,075 votes Eman Waseem (IND)

109,189 votes NA-051 559/559 Raja Osama Sarwar (PML-N)

149,250 votes Muhammad Latasab Satti (IND)

113,843 votes NA-053 329/329 Qamar ul Islam Raja (PML-N)

72,006 votes Ajmal Sabir Raja (IND)

58,476 votes NA-054 344/344 Aqeel Malik (IND)

85,912 votes Azra Masood (IND)

73,694 votes NA-056 371/371 Muhammad Hanif Abbasi (PML-N)

96,649 votes Sheharyar Riaz (IND)

82,613 votes NA-057 326/326 Danyal Chaudhary (PML-N)

83,331 votes Seemabia Tahir (IND)

56,789 votes NA-061 380/380 Chaudhry Farrukh Altaf (PML-N)

88,238 votes Shauqat Iqbal Mirza (IND)

84,215 votes NA-066 396/396 Muhammad Ahmed Chattha (IND)

160,676 votes Nisar Ahmad Cheema (PML-N)

100,633 votes NA-067 619/619 Aniqa Mehdi (IND)

208,943 votes Saira Afzal Tarar (PML-N)

183,020 votes NA-068 385/385 Haji Imtiaz Ahmad Chodhary (IND)

166,093 votes Mushahid Raza (PML-N)

70,926 votes NA-069 377/377 Nasir Iqbal Bosal (PML-N)

113,285 votes Kausar Parveen (IND)

108,768 votes NA-070 363/363 Armaghan Subhani (PML-N)

123,437 votes Hafiz Hamid Raza (IND)

112,117 votes NA-071 358/358 Khawaja Muhammad Asif (PML-N)

118,566 votes Rehana Imtiaz Dar (IND)

100,272 votes NA-073 351/351 Nosheen Iftikhar (PML-N)

112,143 votes Ali Asjad Malhi (IND)

104,067 votes NA-074 352/352 Aslam Ghuman (IND)

130,504 votes Rana Shamim Ahmad Khan (PML-N)

95,988 votes NA-075 415/415 Anwar ul Haq Chaudhry (PML-N)

99,625 votes Tahir Ali Javed (IND)

75,626 votes NA-076 414/414 Ahsan Iqbal (PML-N)

136,279 votes Javaid Safdar Khalon (IND)

109,309 votes NA-083 328/328 Usama Ahmed Mela (IND)

136,566 votes Mohsin Nawaz Ranjha (PML-N)

98,700 votes NA-084 344/344 Shafqat Abbas (IND)

101,944 votes Liaqat Ali Khan (PML-N)

77,477 votes NA-086 343/343 Muhammad Miqdad Ali Khan (IND)

105,868 votes Syed Javed Hasnain Shah (PML-N)

94,479 votes NA-087 345/345 Malik Shakir Bashir Awan (PML-N)

117,773 votes Umar Aslam Khan (IND)

108,308 votes NA-089 419/419 Muhammad Jamal Ahsan Khan (IND)

217,427 votes Obaid Ullah Khan (PML-N)

34,068 votes NA-012 199/199 Muhammad Idris (IND)

26,583 votes Sala Uddin (JUIF)

22,043 votes NA-027 342/342 Muhammad Iqbal Khan (IND)

85,514 votes Alhaj Shah Jee Gul Afridi (PML-N)

18,8832 votes NA-032 301/301 Asif Khan (IND)

122,792 votes Ghulam Ahmad Bilour (ANP)

45,846 votes NA-037 289/289 Hameed Hussain (MWM)

58,650 votes Sajid Hussain Turi (PPPP)

54,384 votes NA-039 524/524 Naseem Ali Shah (IND)

148,097 votes Zahid Akram Durrani (JUIF)

110,675 votes NA-041 409/409 Sher Afzal Khan (IND)

117,988 votes Asjad Mehmood (JUIF)

68,303 votes NA-042 276/276 Zubair Khan (IND)

20,022 votes Mohammad Ali (IND)

16,194 votes NA-063 358/358 Hussain Ellahi (PML)

88,069 votes Sajid Yousaf (IND)

81,640 votes NA-065 414/414 Chaudhry Naseer Ahmed (PML-N)

90,982 votes Syed Wajahat Shah (IND)

82,411 votes NA-077 321/321 Chaudhry Mahmood Bashir Virk (PML-N)

106,451 votes Rashida Tariq (IND)

91,812 votes NA-078 319/319 Muhammad Muneed Arif (PML-N)

106,169 votes KhuramDastgir (IND)

88,308 votes NA-079 346/346 Ehsan Ullah Virk (IND)

104,023 votes Zulfiqar Ali Bhandar (PML-N)

99,635 votes NA-080 383/383 Shahid Usman (PML-N)

98,160 votes Lala Asad Ulllah (IND)

95,007 votes NA-090 369/369 Umair Khan Niazi (IND)

179,820 votes Muhammad Humair Khan Niazi (PML-N)

51,233 votes NA-265 312/312 Maulana Fazlur Rehman (JUIF)

52,429 votes Khushal Khan Kakar (PNAP)

31,436 votes NA-264 195/195 Jamal Khan Raisani (PPPP)

10,678 votes Akhtar Mengal (BNP-P)

9,929 votes NA-262 233/233 Adil Khan Bazai (IND)

20,273 votes Malik Sikandar Khan (JUIF)

12,873 votes NA-257 325/325 Jam Kamal Khan (PML-N)

77,745 votes Muhammad Aslam Bhotani (IND)

59,172 votes NA-256 298/298 Mohammad Akhtar Mengal (BNP)

65,818 votes Abdul Rehman (PPPP)

29,071 votes NA-255 443/443 Mir Khan Muhammad Jamali (PML-N)

45,540 votes Changez Jamali (PPPP)

39,597 votes NA-250 307/307 Farhan Chishti (MQM-P)

79,925 votes Hafiz Naeem Ur Rehman (JIP)

43,659 votes NA-249 320/320 Ahmed Saleem Siddiqui (MQM-P)

77,529 votes Nosherwan Adil (IND)

51,152 votes NA-248 361/361 Dr Khalid Maqbool Siddiqui (MQM-P)

103,082 votes Arsalan Khalid (IND)

86,342 votes NA-247 267/267 Khawaja Izhar ul Hassan (MQM-P)

64,945 votes Syed Abbas Husnain (IND)

52,005 votes NA-246 291/291 Syed Amin Ul Haq (MQM-P)

74,672 votes Hafiz Naeem Ur Rehman (JIP)

32,332 votes NA-245 291/291 Syed Hafeezuddin (MQM-P)

74,672 votes Hafiz Naeem Ur Rehman (JIP)

32,332 votes NA-244 129/129 Muhammad Farooq Sattar (MQM-P)

20,048 votes Aftaab Jahangir (JIP)

14,073 votes NA-243 310/310 Abdul Qadir Patel (PPPP)

60,266 votes Shujaat Ali (IND)

48,690 votes NA-101 393/393 Rana Atif (IND)

134,840 votes Mian Irfan Ahmad (PML-N)

89,571 votes NA-102 377/377 Changez Ahmed Khan (IND)

132,526 votes Chaudhary Abid Sher Ali (PML-N)

100,320 votes NA-103 386/386 Mian Ali Sarfraz (IND)

147,734 votes Haji Muhammad Akram Ansari (PML-N)

86,662 votes NA-104 375/375 Sahibzada Muhammad Hamid Raza (IND)

128,687 votes Daniyal Ahmed (PML-N)

92,594 votes NA-105 395/395 Usama Hamza (IND)

138,194 votes Chaudhary Khalid Javed (PML-N)

107,840 votes NA-106 432/432 Muhammad Junaid Anwar Chaudhry (PML-N)

137,629 votes Khalid Nawaz (IND)

136,924 votes NA-110 430/430 Muhammad Ameer Sultan (IND)

199,590 votes Muhammad Asif Muavia (PML-N)

104,171 votes NA-112 339/339 Shizra Mansab Kharal (PML-N)

199,590 votes Ijaz Ahmad Shah (IND)

93,316 votes NA-113 362/362 Ahmad Atteeq Anwar (PML-N)

119,407 votes Rahat Aman Ullah Bhatti (IND)

90,872 votes NA-114 301/301 Rana Tanveer Hussain (PML-N)

100,039 votes Arshad Mahmood Chaudhry (IND)

82,026 votes NA-034 309/309 Zulfiqar Ali (IND)

95,692 votes Imran Khattak (PTI-P)

32,698 votes NA-035 491/491 Shehryar Khan Afridi (IND)

128,491 votes Abbas Afridi (PML-N)

57,184 votes NA-040 263/263 Misbah Uddin (JUIP)

42,994 votes Aurangzeb khan (IND)

33,852 votes NA-043 348/348 Dawar Khan Kundi (IND)

63,556 votes Asad Mahmood (IND)

62,730 votes NA-052 541/541 Raja Pervaiz Ashraf (PPPP)

112,265 votes Raja Tariq Aziz Bhatti (IND)

91,547 votes NA-072 385/385 Ali Zahid (PPPP)

110,190 votes Chaudhry Amjad Ali Bajwa (IND)

103,792 votes NA-081 338/338 Chaudhry Bilal Ejaz (IND)

117,717 votes Azhar Qayyum Nahra (PML-N)

109,926 votes NA-091 375/375 Muhammad Sana Ullah Khan Masti Khel (IND)

106,003 votes Abdul Majeed Khan (PML-N)

85,492 votes NA-092 392/392 Rasheed Akbar Khan (IND)

142,761 votes Muhammad Afzal Khan (IND)

131,176 votes NA-093 313/313 Ghulam Muhammad (IND)

94,355 votes Ghulam Abbas (IND)

59,901 votes NA-094 303/303 Qaiser Ahmad Sheikh (PML-N)

79,546 votes Muhammad Khalid (IND)

72,274 votes NA-095 323/323 Ali Afzal Sahi (IND)

144,761 votes Azad Ali Tabassum (PML-N)

93,938 votes NA-096 345/345 Rai Haidar Ali Khan (IND)

134,485 votes Nawab Sher Waseer (PML-N)

92,504 votes NA-097 341/341 Mohammad Saad ullah (IND)

72,614 votes Ali Gohar Khan (PML-N)

70,311 votes NA-098 378/378 Chaudhary Muhammad Shahbaz Babar (PML-N)

119,443 votes Mumtaz Ahmed (IND)

105,434 votes NA-099 392/392 Umar Farooq (IND)

120,686 votes Muhammad Qasim Farooq (PML-N)

80,377 votes NA-100 377/377 Nisar Jutt (IND)

131,941 votes Rana Sana Ullah Khan (PML-N)

112,639 votes NA-107 401/401 Muhammad Riaz Khan (IND)

128,870 votes Chaudhary Asad Ur Rehman (PML-N)

95,575 votes NA-108 458/458 Muhammad Mehboob Sultan (IND)

169,578 votes Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (PML-N)

134,270 votes NA-116 395/395 Khurram Munawar Manj (IND)

134,959 votes Muhammad Arfan Dogar (PML-N)

90,225 votes NA-117 329/329 Abdul Aleem Khan (IPP)

91,489 votes Ali Ijaz (IND)

80,838 votes NA-118 467/467 Hamza Shehbaz Sharif (PML-N)

105,960 votes Aliya Hamza Malik (IND)

100,803 votes NA-120 229/229 Sardar Ayaz Sadiq (PML-N)

68,143 votes Usman Hamza (IND)

49,222 votes NA-141 430/430 Party Syed Imran Ahmed Shah (PML-N)

118,240 votes Rana Amir Shahzad Tahir (IND)

107,056 votes NA-143 442/442 Rai Hassan Nawaz Khan (IND)

147,147 votes Muhammad Tufail (IND)

83,480 votes NA-144 348/348 Muhammad Raza Hayat Hiraj (IND)

118,999 votes Syed Abid Hussain Imam (IND)

78,296 votes NA-145 348/348 Muhammad Khan Daha (PML-N)

102,911 votes Abid Mahmood (IND)

56,188 votes NA-146 396/396 Zahoor Hussain Qureshi (IND)

112,666 votes Pir Aslam Bodla (PML-N)

104,739 votes NA-147 360/360 Chaudry Iftikhar Nazir (PML-N)

107,708 votes Naveed Hameed (IND)

83,394 votes NA-148 275/275 Yousuf Raza Gilani (PPPP)

67,326 votes Taimur Altaf Malik (IND)

67,033 votes NA-150 341/341 Makhdoom Zain Hussain Qureshi (IND)

126,770 votes Javed Akhtar (PML-N)

76,758 votes NA-124 198/198 Rana Mubashir Iqbal (PML-N)

55,387 votes Zameer Ahmad (IND)

43,594 votes NA-125 214/214 Muhammad Afzal Khokhar (PML-N)

65,102 votes Javaid Umar (IND)

51,144 votes NA-151 281/281 Syed Ali Moosa Gilani (PPPP)

79,080 votes Mehar Bano Qureshi (IND)

71,649 votes NA-153 319/319 Rana Muhammad Qasim Noon (PML-N)

95,114 votes Dewan Ashiq Hussain Bukhari (IND)

49,007 votes NA-154 388/388 Rana Muhammad Faraz Noon (IND)

134,937 votes Abdul Rehman Khan Kanju (PML-N)

128,438 votes NA-155 369/369 Saddique Khan Baloch (PML-N)

117,671 votes Jahangir Khan Tareen (IPP)

71,128 votes NA-156 355/355 Ayesha Nazir Jatt (IND)

119,820 votes Chaudhry Nazeer Ahmad (PML-N)

90,353 votes NA-157 336/336 Syed Sajid Mehdi (PML-N)

99,332 votes Sabeen Safdar (IND)

79,996 votes NA-158 344/344 Begum Tehmina Doultana (PML-N)

111,196 votes Tahir Iqbal Chaudhry (IND)

103,052 votes NA-159 355/355 Aurangzeb Khan Khichi (IND)

116,198 votes Saeed Ahmed Khan Manais (PML-N)

96,191 votes NA-160 316/316 Abdul Ghafar Wattoo (PML-N)

118,116 votes Syed Muhammad Asghar (IND)

110,294 votes NA-126 223/223 Malik Saif Ul Mulook Khokhar (PML-N)

67,117 votes Malik Touqeer Abbas Khokhar (IND)

60,479 votes NA-127 337/337 Attah Ullah Tarrar (PML-N)

92,210 votes Malik Zaheer Abbas (IND)

82,230 votes NA-128 433/433 Muhammad Aun Saqlain (IPP)

172,576 votes Salman Akram Raja (IND)

159,024 votes NA-131 363/363 Saad Waseem (PML-N)

108,714 votes Muhammad Maqsood Sabir Ansari (IND)

77,966 votes NA-132 342/342 Shehbaz Sharif (PML-N)

137,231 votes Sardar Muhammad Hussain Doger (IND)

111,116 votes NA-133 407/407 Azeem Ud Din Zahid (IND)

130,696 votes Rana Muhammad Ishaq Khan (PML-N)

119,939 votes NA-134 407/407 Rana Muhammad Hayat Khan (PML-N)

141,841 votes Sidra Faisal (IND)

76,205 votes NA-136 314/314 Riaz ul Haq (PML-N)

127,764 votes Rao Hasan Sikandar (PML-N)

80,069 votes NA-137 351/351 Syed Raza Ali Gillani (IND)

122,678 votes Rao Muhammad Ajmal Khan (PML-N)

105,381 votes NA-138 360/360 Muhammad Mueen Wattoo (PML-N)

122,678 votes Mian Manzoor Ahmed Khan Wattoo (IND)

79,692 votes NA-139 449/449 Ahmed Raza Maneka (PML-N)

121,383 votes Rao Umar Hasham Khan (IND)

116,493 votes NA-161 327/327 Alam Dad Laleka (PML-N)

100,649 votes Shahid Amin (IND)

81,655 votes NA-162 347/347 Ehsan Ul Haq Bajwa (PML-N)

114,284 votes Khalil Ahmed (IND)

97,871 votes NA-163 349/349 Muhammad Ijaz Ul Haq (PML-Z)

84,312 votes Shaukat Mehmood (IND)

75,115 votes NA-164 334/334 Mian Riaz Hussain Pirzada (PML-N)

123,360 votes Ejaz Gaddan (IND)

117,140 votes NA-165 380/380 Tariq Bashir Cheema (PML)

116,554 votes Saud Majeed (IND)

105,313 votes NA-166 294/294 Sami Ul Hassan Gillani (PML-N)

62,148 votes Prince Bahawal Khan Abbasi (IND)

48,599 votes NA-168 292/292 Samiullah Chaudhary (IND)

52,270 votes Hussain Ahmad Madni (PPPP)

9,682 votes NA-169 321/321 Syed Murtaza Mahmud (PPPP)

80,421 votes Syed Mubeen Ahmed (PML-N)

73,312 votes NA-170 315/315 Mian Ghous Muhammad (IND)

113,684 votes Sheikh Fayyaz uddin (PML-N)

78,615 votes NA-171 301/301 Mumtaz Mustafa (IND)

103,832 votes Makhdum Hashim Jawan Bakht (PML-N)

56,028 votes NA-172 312/312 Jawaid Iqbal (IND)

129,307 votes Mian Imtiaz Ahmad (PML-N)

84,527 votes NA-173 288/288 Syed Mustafa Mehmood (PPPP)

83,120 votes Barrister Nabeel Dahrir (IND)

80,304 votes NA-174 323/323 Muhamad Azhar Khan Leghari (PML-N)

78,680 votes Syed Usman Mehmood (PPPP)

71,559 votes NA-175 345/345 Jamshed Ahmed Dasti (IND)

113,253 votes Irshad Ahmad Khan (PPPP)

71,997 votes NA-176 315/315 Nawabzada Iftikhar Ahmed Khan (PPPP)

53,801 votes Syed Basit Ahmad Sultan Bukhari (PML-N)

43,646 votes NA-177 285/285 Muazzam Ali Khan (IND)

113,892 votes Shehr Bano Bokhari (PML-N)

67,964 votes NA-179 267/267 Shabbir Ali Qureshi (IND)

83,740 votes Malik Ghulam Qasim Hanjra (PML-N)

66,440 votes NA-180 274/274 Fiaz Hussain (IND)

96,220 votes Raza Rabani Khar (PPPP)

49,461 votes NA-181 370/370 Umber Majeed (IND)

120,499 votes Sahibzada Faiz ul Hassan (PML-N)

95,081 votes NA-182 338/338 Awais Haider Jhakkar (IND)

141,869 votes Syed Muhammad Saqlain Bukhari (PML-N)

118,654 votes NA-183 330/330 Khawja Sheraz Mehmood (IND)

134,048 votes Amjad Farooq Khan Khosa (PML-N)

87,203 votes NA-184 279/279 Abdul Qadir Khan Khosa (PML-N)

110,999 votes Ali Muhammad (IND)

109,796 votes NA-185 226/226 Zartaj Gull (IND)

94,881 votes Mehmood Qadir Khan (IND)

32,929 votes NA-186 232/232 Awais Khan Leghari (PML-N)

99,870 votes Mehar Sajjad Hussain (IND)

97,949 votes NA-187 237/237 Ammar Ahmad Khan Leghari (PML-N)

78,539 votes Atif Ali Khan Dareshak (IND)

67,284 votes NA-188 219/219 Hafeez Ur Rehman Khan Dreshak (PML-N)

85,936 votes Sardar Ahmad Ali Khan Dreshak (IND)

70,206 votes NA-189 211/211 Shamsher Ali Mazari (IND)

83,074 votes Sardar Riaz Mehmood Khan Mazari (PML-N)

72,584 votes NA-190 434/434 Aijaz Hussain Jakhrani (PPPP)

126,302 votes Muhammad Mian Soomro (IND)

60,088 votes NA-191 358/358 Ali Jan Mazari (PPPP)

103,962 votes Shahzane Khan (JUIP)

100,652 votes NA-192 273/273 Shabir Ali Bijarani (PPPP)

125,197 votes Muhammad Ibrahim Jatoi (JUIP)

76,864 votes NA-193 340/340 Muhammad Shahryar Khan Mahar (PPPP)

131,082 votes Rashid Mahmood Soomro (JUIP)

56,153 votes NA-194 377/377 Bilawal Bhutto Zardari (PPPP)

135,112 votes Rashid Mahmood Soomro (JUIP)

35,311 votes NA-195 358/358 Nazir Ahmed Bughio (PPPP)

133,830 votes Safdar Ali Abbasi (GDA)

48,893 votes NA-197 295/395 Mir Amir Ali Khan Magsi (PPPP)

88,130 votes Muhammad Uzair Jagirani (JUIP)

24,199 votes NA-198 363/363 Khalid Ahmed Khan lund (PPPP)

120,259 votes Abdul Haque Alias Mian Mitha (IND)

90,629 votes NA-200 343/343 Nauman Islam Shaikh (PPPP)

97,088 votes Deedar Ali (IND)

41,911 votes NA-062 348/348 Ilyas Chaudhary (IND)

97,436 votes Chaudhry Abid Raza Kotla (PML-N)

71,154 votes NA-085 323/323 Zulfiqar Ali Bhatti (PML-N)

121,001 votes Khudad Ahmed (IND)

111,135 votes NA-204 326/326 Syed Javed Ali Shah (PPPP)

112,249 votes Mozzam Ali Khan (GDA)

87,501 votes NA-205 359/359 Syed Abrar Ali Shah (PPPP)

122,675 votes Asghar Ali Shah (PML-N)

54,404 votes NA-206 351/351 Zulfiqar Ali Behan (PPPP)

135,147 votes Ghulam Murtaza Khan Jatoi (GDA)

77,108 votes NA-208 334/334 Syed Ghulam Mustafa Shah (PPPP)

125,565 votes Syed Zain Ul Abdin (GDA)

58,785 votes NA-209 442/442 Shazia Marri (PPPP)

156,002 votes Muhammad Khan Junejo (GDA)

139,604 votes NA-210 459/459 Salahuddin Junejo (PPPP)

150,195 votes Saira Bano (GDA)

108,194 votes NA-212 330/330 Mir Munwar Ali Talpur (PPPP)

121,972 votes Ali Nawaz Shah (IND)

45,321 votes NA-213 494/494 Nawab Yousaf Talpur (PPPP)

175,162 votes Mir Amanullah Khan Talpur (PML-N)

44,847 votes NA-214 382/382 Ameer Ali Shah Jallani (PPPP)

129,992 votes Abdul Razzaque (GDA)

60,245 votes NA-215 401/401 Mahesh Kumar Malani (PPPP)

132,061 votes Arbab Ghulam Rahim (GDA)

113,346 votes NA-219 296/296 Abdul Aleem Khan (MQM-P)

55,050 votes Mustansar Billah (IND)

38,315 votes NA-220 347/347 Syed Waseem Hussain (MQM-P)

64,531 votes Faisal Mughal (IND)

52,025 votes NA-221 298/298 Syed Naveed Qamar (PPPP)

110,892 votes Muhammad Irfan (IND)

23,810 votes NA-223 355/355 Rasool Bux Chandio (PPPP)

115,681 votes Muhammad Hassam Mirza (GDA)

79,152 votes NA-224 359/359 Syed Ayaz Ali Shah Sheerazi (PPPP)

134,006 votes Molvi Muhammad Saleh Alhadad (JUIF)

15,314 votes NA-225 425/425 Sadiq Ali Memon (PPPP)

140,773 votes Rasool Bux Jakhro (PMLN)

28,899 votes NA-226 452/452 Malik Asad Sikander (PPPP)

165,044 votes Syed Muneer Haider (GDA)

30,876 votes NA-228 337/337 Rafiq Ahmed Jamali (PPPP)

98,451 votes Karim Ali Jatoi (GDA)

49,103 votes NA-234 195/195 Muhammad Moin Aamer Pirzada (MQM-P)

98,451 votes Faheem Khan (IND)

43,774 votes NA-235 195/195 Muhammad Iqbal Khan (MQM-P)

20,185 votes Saif Ur Rahman (IND)

14,167 votes NA-237 228/228 Asad Alam Niazi (PPPP)

40,836 votes Zahoor Ud Din (IND)

33,321 votes NA-239 181/181 Nabeel Ahmed Gabool (PPPP)

40,077 votes Muhammad Yasir (IND)

37,234 votes NA-238 292/292 Sadiq Iftikhar (MQM-P)

54,884 votes Haleem Adil Sheikh (IND)

36,875 votes NA-240 Arshad Abdullah Vohra (MQM-P)

30,573 votes Ramzan (IND)

27,318 votes NA-241 234/234 Mirza Ikhtiar Baig (PPPP)

52,456 votes Khurram Sher Zaman (IND)

48,610 votes NA-242 286/286 Syed Mustafa Kamal (MQM-P)

71,767 votes Dawah Khan Sabir (IND)

53,759 votes NA-253 406/406 Mian Khan (IND)

46,683 votes Mir Dostain Khan Domki (PML-N)

44,643 votes NA-259 272/272 Malik Shah (PPPP)

40,778 votes Dr. Abdul Malik Baloch (NP)

22,298 votes NA-263 382/382 Haji Jamal Shah Kakar (PML-N)

27,168 votes Salar Khan Kakar (IND)

25,366 votes NA-251 363/363 Khushal Khan Kakar (PNAPP)

45,712 votes Sayed Sami Ullah (JUIP)

44,763 votes NA-252 358/358 Sardar Yaqoob Khan Nasar (PML-N)

53,783 votes Sardar Babar Khan (IND)

52,992 votes NA-254 368/368 Khalid Hussain Magsi (BAP)

79,304 votes Nizam ud Din Lehri (JUIP)

44,763 votes NA-258 195/195 Pullain (NP)

22,261 votes Noor Ahmed Adil (BNP-A)

13,762 votes NA-260 361/361 Muhammad Usman Badini (JUIP)

42,670 votes Sardar Fateh Muhammad Hassni (PML-N)

35,625 votes NA-261 255/255 Mohammad Akhtar Mengal (BNP)

27,331 votes Sardar Fateh Muhammad Hassni (PML-N)

35,625 votes NA-266 260/260 Mehmood Khan Achakzai (PKMAP)

67,028 votes Salahuddin (JUIP)

58,439 votes

NA-8

Election Postponed

NA-88

Result withheld