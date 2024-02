Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (February 06, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Shipping Co. 03-02-2024 OP-2 Sc Hong Disc Alpine Marine 05-02-2024 Kong Chemical Services OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Shipping Co. 05-02-2024 B-4 Atn Unity Disc WmaShipcare Services Ammonium Pvt Ltd 31-01-2024 B-5 Uafl Dubai Disc Load Golden Shipping Container Lines Pvt. Ltd 04-02-2024 B-10/B-11 Sentosa Disc Alpine Marine 23-01-2024 66 Wheat Services B-11/B-12 Lavender Disc DAP WmaShipcare Services Pvt Ltd 01-02-2024 B-14/B-15 Xin Hai Disc Urea Pakistan National Tong 27 Shipping Co 26-01-2024 B-16/B-17 Beks Sky Disc Wheat East Wind 21-01-2024 Shipping Co Nmb-1 Al Danish 1 Load Rice N.S Shipping 21-01-2024 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-21/B-20 Alcyone 1 Disc Rocl WMA Shipcare 30-01-2024 Phosphate Service B-25/B-24 Despina Disc DAP Bulk Shipping 02-02-2024 Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T 06-02-2024 Disc. Crude Oil Pakistan National Shalamar Shipping Co. Uafl Dubai 06-02-2024 Disc Load Golden Shipping Container Lines Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sm Tianjin 06-02-2024 D/L Container Rahmat Shipping Company Vancouve 06-02-2024 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Cosco 06-02-2024 D/L Container Cosco Shipping Antwerp Line Pakistan Zheng He 3 07-02-2024 L/17500 Ethanol East Wind Shipping Company M.T Mardan 07-02-2024 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Oceana 07-02-2024 D/L Container Ocean Sera Shipping Pvt. Ltd Grace Bridge 07-02-2024 D/L Container Diamond Shipping Services Xin Ning Bo 07-02-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Christinab 06-02-2024 Wheat - X-Press Cassiopeia 06-02-2024 Container Ship - Wadi Duka 06-02-2024 Container Ship - Msc Sola 06-02-2024 Container Ship - Sea Amnition 06-02-2024 Tanker - Chemroad Sirius 06-02-2024 Tanker - Dalian Express 06-02-2024 Container Ship - Hyundai Busan 06-02-2024 Container Ship - X-Press Salween 06-02-2024 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Theodora Rice Asai Marine Jan. 26, 2024 MW-2 Nil MW-4 World Coal Ocean Feb. 02, 2024 Crest World ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Nord Coal East Wind Feb. 03,2024 Allegro ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sino Star Palm oil Alpine Feb. 05,2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Mogas Trans Feb. 05, 2024 Shinano Marine ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ece Nur Fertilizer Bulk Jan. 28, 2024 Bayraktar shipping ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Nil LNG GSA Feb. 05, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Broog ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M Feb. 01, 2024 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Silva Containers MSC Pak Feb. 06, 2024 Encore Rice East Wind -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= World Crest Coal Ocean World Feb. 06, 2024 Nord Allegro Coal East Wind -do- Sino Star Palm oil Alpine -do- Ece Nur Bayraktar Fertilizer Bulk shipping -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Roma Containers MSC Pak Feb. 06, 2024 Simaisma LNG GSA -do- Sea Bird Rice Ocean Service -do- Taho Rape Ocean Service WAITING FOR Australia Seeds BERTH Sea Chempion Canoa Ocean Service -do- MSC Roma Containers MSC Pak -do- =============================================================================

