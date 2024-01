Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 30, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth ShipWorking Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Cielo Di Disc Alpine Marine 28-01-2024 Mogas Services B-3/B-2 Virono Load Crystal Sea 25-01-2024 Pride Clinkers Service B-4 Clipper Disc DAP WmaShipcare Triumph Service 23-01-2024 Pvt Ltd B-5 Manta Disc Wheat North Star 22-01-2024 Hacer in Bulk International B-9/B-8 Independent Disc/Load Riazeda 29-01-2024 Spirit Container Pvt Ltd B-10/B-11 Sentosa 66 Disc Wheat Alpine Marine 23-01-2024 Services B-12/B-11 Beks Sky Disc Wheat Eastwind Shipping Company 21-01-2024 B-13/B-14 Xin Hai Disc Urea Pakistan National Tong 27 Shipping Co 26-01-2024 B-14/B-15 Christinab Disc Wheat North Star 22-01-2024 in Bulk International B-16-B-17 Nikolaos S Disc Wheat Alpine Marine 14-01-2024 Services Nmb-1 Al Ahmed Load Rice N.S Shipping 15-01-2024 Line Nmb-1 Al Danish 1 Disc Wheat Alpine Marine 21-01-2024 Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-28/B-29 Olympia Disc Load Cosco Shipping 29-01-2024 Container Line ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2/ CmaCgm Disc Load CmaCgm 29-01-2024 Sapt-1 Attila Container Pakistan Saptl-3 Hyundai Disc Load United Marine 30-01-2024 Unity Container Agency Saptl-4 Gfs Disc Load East Wind 29-01-2024 Giselle Container Shipping Company ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Nikolaos S 30-01-2024 Disc Load Alpine Marine Container Services CmaVgm 30-01-2024 Disc Load CmaCgm Attila Attila Container ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Seamax 29-01-2024 D/L Container Cosco Shipping Westport Line Safeen Prize 30-01-2024 D/L Container Dimond Shipping Sevice Pvt Ltd SpilKartini 30-01-2024 D/L Container Oocl Pakistan Pvt Ltd Ren Jian 25 30-01-2024 D/L Container United Marine Agency Ocean 30-01-2024 L/55000 Crystal Sea Freedom Clinkers Service Captain 30-01-2024 D/54000 Wheat Ocean Service Karam Pvt Ltd Ncc Yanbu 31-01-2024 D/40000 Mogas Alpine Marine Services Kota Loceng 31-01-2024 D/L Container pacific Delta Shipping Contship Ono 31-01-2024 D/L Container International Shipping & Port Service ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T. Lahore 30-01-2024 Tanker - Navios Bahamas 30-01-2024 Container Ship - Apl Barcelona 30-01-2024 Container Ship - Kiel Express 30-01-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM SHIPPING ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Theodora Rice Asia Jan. 26, 2024 Marine MW-2 Mookda Corn Alpine Jan. 24, 2024 Naree MW-4 Encore Rice East Wind Jan. 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Tromso Palm oil Alpine Jan. 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Jan. 29, 2024 Atlanta ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Jan. 30, 2024 Yukta-X ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sunrise Gas oil GAC Jan. 26, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP ECE Nur Urea Bulk Jan. 26, 2024 Bayraktar Shipping ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Simaisma LNG GSA Jan. 28, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Bateleur LPG M Jan. 27, 2024 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Simaisma LNG GSA Jan. 30, 2024 MSC Mumbai-VIII Container MSC PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Sunrise Gas oil GAC Jan. 30, 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Taho Rape Ocean Service Waiting for berths Australia Seed Golden Cural Palm oil Alpine -do- FSM LPG Trans Marine -do- Sea Bird Rice Ocean Service -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Al-Deebal LNG GSA Jan. 30, 2024 African Hornbill Coal General Shipping -do- Maersk Boston Container GAC -do- Marathopous Container GAC Jan. 31, 2024 Cap Andreas Container GAC -do- Maersk Pittsburgh Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024