KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (January 22, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Trom Load Alpine Marine Evolve Naphtha Services 21-01-2024 Pvt Ltd B-3/B-2 Desert Load Crystal Sea 21-01-2024 Honour Clinkers Service B-11/B-10 Pacific Load Bulk Shipping Advance Clinkers Agencies 18-01-2024 Pvt Ltd B-12/B-11 Beks Sky Disc Wheat Eastwind Shipping Company Ltd 21-01-2024 B-13-B-14 Nikolaos S Disc Wheat Alpine Marine ServicesPvt Ltd 14-01-2024 B-16/B-17` Densa Disc Urea Waterlink Pakis 15-01-2024 Puma Pvt Ltd Nmb-1 Maliki Load Rice Al Faizan 15-01-2024 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-25 Mohar Load Evergreen Shipp 20-01-2024 Cement & Logistic B-28/B-29 Wan Disc Load Riazeda 18-01-2024 Hai 721 Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Wan Hai 721 22-01-2024 Disc. Load Riazeda Pvt. Ltd Container ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sea Dragon 22-01-2024 L/34000 Trans Maritime Molasses Pvt. Ltd Southern 22-01-2024 D/8500 Alpine Marine Robin Chemical Services Shamrock 22-10-2024 L/16000 Alpine Marine Jupiter Ethanol Services Manta Hacer 22-01-2024 D/30333 Wheat North Star in Bulk International Pvt. Ltd Xin Beijing 23-01-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Safeen Prime 23-01-2024 D/L Container Diamond Shipping Services Cypress 23-01-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Gsl Elizabeth 23-01-2024 D/L Container Ocean Sea Shipping Lavender 23-01-2024 D/54427 - Fertilizer Clipper 23-01-2024 D/10000 WMA Shipcare Triumph Fertilizer Services Da Zi Yun 23-01-2024 D/2092 Cosco Shipping General Cargo Line Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press Odyssey 22-01-2024 Container Ship - Hansa Europe 22-01-2024 Container Ship - Da Yu Xia 22-01-2024 General Cargo - Songa Neputne 22-01-2024 Tanker - M.t.Mardan 22-01-2024 Tanker - Southern Quokka 22-01-2024 Tanker - Xin Run Chen 6 22-01-2024 Fertilizer - M.t. Sargodha 22-01-2024 Tanker - Devashree 22-01-2024 Tanker - Yaloussa 22-01-2024 Fertilizer - Oocl Norfolk 22-01-2024 Container Ship ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Mookda Corn Alpine Jan. 20, 2024 Naree MW-2 Ashico Rice Universal Jan. 19, 2024 Victoria MW-4 Ivs Windsor Coal Ocean World Jan. 21, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Palm oil Alpine Jan. 20, 2024 Liberty ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP AAI Wheat Bulk Shipping Prelude Agency Jan. 17, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Southern Robin Chemicals Alpine Jan. 21, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= OOCL Norfolk Container OOCL PAK Jan. 22, 2024 Cape Sounio Container GAC -do- Hafnia Raven HSFO Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Southern Robin Chemicals Alpine Jan. 22, 2024 Asia Liberty Palm oil Alpine -do- AAI Prelude Wheat Bulk Shipping -do- Agency ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= PBolan Gas oil GAC Jan. 22, 2024 Kaisa-I LPG M. International -do- Sea Runner Mogas Alpine Waiting for berths Taho Australia Rape Seed Ocean Service -do- Charade Steel coil Universal Shipp. -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Conti-Courage Container GAC Jan. 22, 2024 Maersk Pittsburgh Container GAC Jan. 23, 2024 MSC Vilda-X Container MSC PAK -do- =============================================================================

