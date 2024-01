Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (January 08, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-16/B-17 Lem Verbena Disc Urea Posidon 02-01-2024 Pvt. Ltd Nmb-1 Al Yahya Load Rice N.S 02-11-2023 Shipping Line Nmb-1 Al Naeemi 2 Load Rice Al Fiazan 25-12-2023 International Nmb-2 Rabani Load Rice Al Fiazan 21-12-2023 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24/B-25 Meghna Load Evergreen Shipp 05-01-2024 Freedom Cement & Logistic B-25 Hout Load Rice Pak Liner Agenc 04-01-2024 (Pvt) Ltd B-29/B-28 Stephanie C Disc Load Universal Shipp 07-01-2024 Container Pvt. Ltd B-29/B-30 X-Press Disc Load X-Press Feeders Salween Container Shipping Agency 07-01-2024 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Syenergy Keelung 08-01-2024 D/L Container - Xin Chang Shu 08-01-2024 D/L Container - Gsl Elizabeth 08-01-2024 D/L Container - Goby 08-01-2024 L/19000 Molases - Ginga Bobcat 09-01-2024 D/4384 Base Oil - Wan Hai 627 09-01-2024 D/L Container - Safeen Prime 09-01-2024 D/L Container - NegmarCicek 09-01-2024 L/28000 Cement - Madison Eagle 09-01-2024 L/40000 Clinkers - Crater 09-01-2024 D/64792 Wheat - Ikuchi Island 09-01-2024 L/36000 Talc - ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ever Ulysses 08-01-2024 Container Ship - Express Argentina 08-01-2024 Container Ship - Gsl Nicoletta 08-01-2024 Container Ship - Beijing Bridge 08-01-2024 Container Ship - Msc Jemima 08-01-2024 Container Ship - Sg Pagasus 08-01-2024 Tanker - M.T Sargogdha 08-01-2024 Tanker - Ever Utile 08-01-2024 Container Ship - Jolly Titanio 08-01-2024 Container Ship - Al Hadbaa 08-01-2024 Rice - CmaCgm Tosca 08-01-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ananya Rice East Wind Jan. 07, 2023 Naree MW-2 Ianthe Bitumen Trans Marine Jan. 04, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Sibulk Coal International Jan. 06, 2023 Tradition Santao ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Maersk Fuel Transmarine Jan. 06, 2023 Tacoma ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Seapower-I Wheat Eastwind Jan. 07, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Oriental Jasmine Chemicals Ass Lin. Agency Jan. 07, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Ardmore Cherokee Palm oil Alpine Jan. 08, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Ianthe Bitumen Trans Marine Jan. 08, 2024 Oriental Jasmine Chemicals Ass Lin. Agency -do- Sibulk Coal International Santao -do- Tradition ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Yihai PKE Alpine Jan. 08, 2024 Curacao Coal Alpine -do- Flex Volunteer LNG MCKN MACK -do- MSC Jemima Container MSC PAK -do- MSC Antigua Container MSC PAK -do- MSC Desiree Container MSC PAK Waiting for berths Sakizaya Canola Ocean Service -do- Youth Seed Hong Kong Coal East Wind -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Detroit Container GSA Jan. 09, 2024 MSC Desiree Container MSC PAK -do- =============================================================================

