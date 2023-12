Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (December 28, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Torm Load Alpine Marine 26-12-2023 Evolve Naphtha Services OP-3 M.T Disc Pakistan National Sargodha Crude Oil Shipping Corp. 27-12-2023 B-1 Kaimon Disc Alpine Marine 27-12-2023 Galaxy Chemical Services B-8/B-9 Safeen Disc Load DiamondShipping Prime Container Services 27-12-2023 B-10/B-11 Fu Quan Load Gearbulk Shipping Shan Clinkers (Pvt) Ltd 25-12-2023 B-11/B-12 Anna Disc East Wind 27-12-2023 Barbara Wheat Shipping Co. B-16/B-17 Magma Disc Urea Bulk Shipping 20-12-2023 Fidelity Agency Nmb-1 Al Mohsin Load Rice N.S. Shipping 19-12-2023 Line Nmb-1 Reza Load General Al Faizan 14-10-2023 Cargo/Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24 Lucky Load East Wind 28-12-2023 Chem Chemical Shipping Company B-27/B-26 Vancouver Disc Load OOCL Pakistan 26-12-2023 Container ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Express Disc Load Hapag Lloyd 27-12-2023 Rome Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Express Rome 28-12-2023 Disc. Load Hapag Lloyd Container Pakistan Safeen Prime 28-12-2023 Disc. Load Diamond Shipping Container Services Vancouver 28-12-2023 Disc. Load OOCL Pakistan Container Lucky Chem 28-12-2023 Load Chemical East Wind Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Pelagic 28-12-2023 D/51500 Mogas Trans Maritime Turbot (Pvt) Ltd Ren Jian 23 28-12-2023 D/L Container East Wind Shipping Company Al Hadbaa 28-12-2023 L/15000 Rice Gear Bulk Shipping Pvt. Ltd Kiran Anatolia 28-12-2023 D/53213 Legend Shipping General Cargo & Logistic Wawasan 29-12-2023 D/12000 Chemical Alpine Marine Topaz Services Xin Nine Bo 29-12-2023 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Hansa Europe 29-12-2023 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Seamax 29-12-2023 D/L Container Gac Pakistan Norwalk (Pvt) Limited Pac Seginus 29-12-2023 L/19000 Mill Scale Crystal Sea Services SSI Vigilant 29-12-2023 D/51028 Wheat North Star International Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= GSL Elizabeth 28-12-2023 Container Ship - APL Antwerp 28-12-2023 Container Ship - Ever Useful 28-12-2023 Container Ship - Virgo Phoenix 28-12-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Leena Cement Crystal Dec. 25, 2023 MW-2 Stellar Rice Asia Marine Dec. 24, 2023 Rioni ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sparto Mogas Alpine Dec. 27, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Queen Win Wheat East Wind Dec. 24, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Isabella Kosan LPG East Wind Dec. 27, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Pacific Victory Coke East Wind Dec. 28, 2023 Simaisma LNG East Wind -do Maersk Cabo Verde Containers G.A.C -do ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Isabella Kosan LPG East Wind Dec. 28, 2023 Leena Cement Crystal -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Epos Coal Alpine Dec. 28, 2023 Ejnan LNG G.A.C Expected Berthing Velos Libra Canola Alpine -do- Neutron Sound Mogas Alpine -do- Serengeti Gas oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Vancour Containers Dec,28, 2023 Big Breezy Containers Dec. 29, 2023 Myny Containers -do- =============================================================================

