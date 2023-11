Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (November 21, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Oriental Load East Wind Shipping Daphne Chemical Company 18-11-2023 OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Sargodha Oil Shipping Corp. 19-11-2023 B-1 Loyal Load East Wind Shipping Ethanol Company 18-11-2023 B-2/B-3 Uafl Liberty Disc Load Golden Shipping Container Lines Pvt. Ltd 18-11-2023 B-6/B-7 Independent Disc Load Riazeda 20-11-2023 Spirit Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Zhong Disc Legend Shipping Chang General & Logistic 20-11-2023 He Sheng Cargo B-11/B-12 Champ Star Disc Legend Shipping General & Logistic 17-11-2023 Cargo B-13/B-14 Thrasyoulos Load Bulk Shipping 17-11-2023 V Clinkers Agency B-14/B-15 Beatrice Load Crystal Sea 20-11-2023 Clinkers Services B-17/B-16 Odemar Disc Sea trade 17-10-2023 Chickpeas Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-25 Mohar Load Ever Green 20-11-2023 Cement Shipping & Logistic B-28/B-29 Wadi Bani Disc Load Universal Shipp 20-11-2023 Khali Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Ever Disc Load Green Pak 20-11-2023 Ulysses Container Shipping Pvt. Ltd Saptl-4 Xin Hong Disc Load Cosco Shipping Kong Container Line Pak 20-11-2023 Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Thrasyoulos V 21-11-2023 Load Clinkers Bulk Shipping Agency Uafl Liberty 21-11-2023 Disc Load Golden Shipping Container Lines Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Bow 21-11-2023 D/10494 Gac Pakistan Trajectory Chemical Pvt. Ltd Safeen Prize 21-11-2023 D/L Container Diamond Shipping Services X-Press 21-11-2023 D/L Container X Press Feeders Capella Shipping Agency Kmtc Manila 21-11-2023 D/L Container United Marine Agency Newsun 21-11-2023 D/27500 Dap WMA Ship Care Vision Services Suvari Kaptan 21-11-2023 D/10000 Iron Ore Universal Shipping Services Summer Lady 21-11-2023 D/65000 Wheat Alpine Marine Services Evridiki 22-11-2023 D/10000 Jet Oil Gac Pakistan Pvt. Ltd Synergy 22-11-2023 D/L Container United Marine Keelung Agency Crystal 22-11-2023 D/L Container Pak Shaheen Vladivostok Pvt. Ltd Arman 10 22-10-2023 L/1650 Rice Trade Link International ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Olympia 21-11-2023 Container Ship - Hyundai Brave 21-11-2023 Container Ship - Cypress 21-11-2023 Container Ship - Cma Cgm Tosca 21-11-2023 Container Ship - Oriental Daphne 21-11-2023 Tanker - Navios Jasmine 21-11-2023 Container Ship - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023