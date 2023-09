Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Shabbir Tiles & Ceramics Limited 12-Sep-23 16:00 TPL Trakker Limited 12-Sep-23 11:00 Saudi Pak Leasing Company Limited 12-Sep-23 16:00 Trust Modaraba 12-Sep-23 11:30 Silkbank Limited 12-Sep-23 11:00 The Hub Power Company Limited 12-Sep-23 10:00 Habib Rice Product Limited 13-Sep-23 11:00 Security Papers Limited 13-Sep-23 9:00 Allied Rental Modaraba 13-Sep-23 9:30 First Habib Modaraba 13-Sep-23 10:30 Al-Abbas Sugar Mills Limited 14-Sep-23 11:00 Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited 14-Sep-23 11:00 First Al-Noor Modaraba 14-Sep-23 11:30 OLP Modaraba 14-Sep-23 15:00 Imperial Limited 14-Sep-23 10:00 Chenab Limited 15-Sep-23 15:00 Murree Brewery Company Limited 15-Sep-23 10:15 TPL Corp Limited 15-Sep-23 11:00 Safe Mix Concrete Limited 15-Sep-23 16:00 NBP-Funds 15-Sep-23 15:00 K-Electric Limited 15-Sep-23 10:30 Nishat Chunian Power Limited 15-Sep-23 11:00 Globe Residency Reit 15-Sep-23 15:30 Quice Food Industries Limited 15-Sep-23 11:00 OLP Financial Services Pakistan Limited 15-Sep-23 11:15 Goodluck Industries Limited 15-Sep-23 11:30 Pakistan Stock Exchange Limited 16-Sep-23 14:00 Sui Southern Gas Company Limited 16-Sep-23 11:00 Sitara Chemical Industries Limited 18-Sep-23 15:00 Macter International Limited 18-Sep-23 11:00 Beco Steel Limited 18-Sep-23 14:30 Beco Steel Limited 18-Sep-23 12:30 Rupali Polyester Limited 18-Sep-23 11:00 Grays Leasing Limited 18-Sep-23 10:00 Pak Datacom Limited 20-Sep-23 14:00 Pakistan Petroleum Limited 20-Sep-23 10:00 Gammon Pakistan Limited 25-Sep-23 11:00 Faysal Bank Limited 27-Sep-23 11:15 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2023