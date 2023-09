KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (September 08, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah CLSA Sec. Adamjee Ins.XD 850,000 30.75 Total / Weighted Avg. Rate 850,000 30.75 Integrated Equities Bank AL-HabibXD 20,000 46.5 Total / Weighted Avg. Rate 20,000 46.5 Fawad Yusuf Sec. Dewan Motors 5,500 17.82 Fawad Yusuf Sec. 2,500 17.82 Fawad Yusuf Sec. 4,000 17.74 Fawad Yusuf Sec. 5,000 17.8 Fawad Yusuf Sec. 747 17.74 JS Global Cap. 360 17.4 Apex Capital 5,249 17.9 Total / Weighted Avg. Rate 23,356 17.81 Sherman Sec. Engro Corp 30 258 MRA Securities 5,000 255.96 Total / Weighted Avg. Rate 5,030 255.97 K & I Global Capital Engro Fert 80,000 85.45 Total / Weighted Avg. Rate 80,000 85.45 Alfalah CLSA Sec. Flying Cement 3,500,000 9.22 Total / Weighted Avg. Rate 3,500,000 9.22 Ktrade Securities Honda Atlas Cars 4,300 110 Total / Weighted Avg. Rate 4,300 110 Topline Securities IGI Holdings-XD 660,000 79.02 Total / Weighted Avg. Rate 660,000 79.02 Fawad Yusuf Sec. Kot Addu Power 40,000 25.98 Total / Weighted Avg. Rate 40,000 25.98 NINI Sec. LSE Proptech Ltd 85,000 7.5 Total / Weighted Avg. Rate 85,000 7.5 Topline Securities MCB Bank Ltd 1,378,000 132.21 Total / Weighted Avg. Rate 1,378,000 132.21 Alfalah CLSA Sec. Mehmood Tex. 43,000 575 Total / Weighted Avg. Rate 43,000 575 Sherman Sec. Pak Refinery 10,000 14.68 Total / Weighted Avg. Rate 10,000 14.68 Akik Capital Premier Suger 100 580 Total / Weighted Avg. Rate 100 580 AL Habib Cap. Mkt. Searle company (R) 2,490 1.3 Total / Weighted Avg. Rate 2,490 1.3 Aba Ali H. Sec. Telecard Limited 2,500 7.2 Total / Weighted Avg. Rate 2,500 7.2 Msmaniar Financials TRG Pak Ltd 5,000 100 Total / Weighted Avg. Rate 5,000 100 Arif Habib Ltd. WorldCall Telecom 5,000,000 1.15 Total / Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.15 =========================================================================================== Total Turnover 11,708,776 ===========================================================================================

