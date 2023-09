Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 07, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Copenhagen Cement Global Sept. 02, 2023 Eagle Marine ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Star Coal GSA Sept. 06, 2023 Crimson ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO TTC Vidyut Gas oil Alpine Sept. 05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Fuwairit LNG GSA Sept. 05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M Sept. 06, 2023 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= TRF Kirkenes Palm oil Alpine Sept. 07, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Fuwairit LNG GSA Sept. 07, 2023 Copenhagen Eagle Cement Global Marine -do- TTC Vidyut Gas oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Express Athens Container Hapag Lloyd Sept. 07, 2023 PVT Elena Chemicals Alpine -do- Banglar Agragoti Palm oil Alpine -do- Ocean Pioneer Palm oil Alpine Waiting for berth Hua Wei-8 Palm oil Alpine -do- Chem Bulldog Palm oil Alpine -do- Zoe Schulte Chemicals Alpine -do- Navios Lapis Container GAC Sept. 07, 2023 CSL Manhaton Container GAC Sept. 08, 2023 Big Breezy Container Riyadh -do- MSC Tia-II Container MSC PAK -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023