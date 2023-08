Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Pakistan International Airlines Corp (A) 28-Aug-23 12:30 Systems Limited 28-Aug-23 17:00 Hira Textile Mills Ltd 28-Aug-23 9:00 Security Investment Bank Limited 28-Aug-23 16:30 Bannu Woollen Mills Limited 28-Aug-23 10:30 Cherat Packaging Limited 28-Aug-23 11:00 The Universal Insurance Company Limited 28-Aug-23 12:30 Agritech Limited 28-Aug-23 10:30 Abbott Laboratories (Pakistan) Limited 28-Aug-23 12:00 Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited 28-Aug-23 14:00 Atlas Battery Limited 28-Aug-23 9:00 Pakistan International Container Terminal Limite 28-Aug-23 13:00 Fatima Fertilizer Company Limited 28-Aug-23 11:00 Premier Insurance Limited 29-Aug-23 10:00 Bolan Castings Limited 29-Aug-23 10:30 Habib Insurance Company Limited 29-Aug-23 13:30 Askari General Insurance Company Limited 29-Aug-23 11:30 Saif Power Limited 29-Aug-23 16:00 East West Insurance Company Limited 29-Aug-23 12:30 PICIC Insurance Ltd 29-Aug-23 11:30 EFU Life Assurance Limited 29-Aug-23 11:00 Adamjee Insurance Company Limited 29-Aug-23 11:30 Crescent Star Insurance Limited 29-Aug-23 11:00 Fauji Cement Company Limited 29-Aug-23 11:00 Avanceon Limited 29-Aug-23 11:30 Pakistan Telecommunication Company Ltd 29-Aug-23 11:00 Octopus Digital Limited 29-Aug-23 10:30 Attock Petroleum Limited 29-Aug-23 10:00 Pakistan Oilfields Limited 29-Aug-23 12:00 National Refinery Limited 29-Aug-23 9:00 EFU General Insurance Limited 29-Aug-23 12:00 Attock Cement Pakistan Limited 29-Aug-23 14:00 Nimir Industrial Chemicals Limited 29-Aug-23 15:30 Nimir Resins Limited 29-Aug-23 14:00 Attock Refinery Limited 29-Aug-23 11:00 National Bank of Pakistan 29-Aug-23 11:00 Pak Elektron Limited 29-Aug-23 11:30 Reliance Insurance Company Limited 30-Aug-23 12:00 The United Insurance Company 30-Aug-23 12:00 Allawasaya Tex. & Finishing Mills Ltd 30-Aug-23 12:00 MAC PAC Films Limited 30-Aug-23 11:00 The Pakistan General Insurance Company Limited 30-Aug-23 10:00 First Credit and Investment Bank Limited 31-Aug-23 16:30 Kohinoor Energy Limited 31-Aug-23 14:30 Kohat Cement Company Limited 31-Aug-23 11:00 First Dawood Investment Bank Limited 31-Aug-23 12:00 Merit Packaging Limited 31-Aug-23 15:00 D.G. Khan Cement Company Limited 31-Aug-23 11:30 Tariq Glass Industries Limited 1-Sep-23 11:45 =========================================================

