KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (July 21, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. AdamjeeIns. 1,000,000 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 24.00 Sherman Sec. AishaSteelMill 325,000 6.15 Total/Weighted Avg. Rate 325,000 6.15 Intermarket Sec. CnergyicoPK 50,000 3.04 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 3.04 K & I Global D.G.K.Cement 25,000 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 65.00 Multiline Sec. DesconOxychem 75,000 24.25 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 24.25 K & I Global EngroCorp 12,000 300.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 300.00 K & I Global EngroFert 25,000 90.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 90.00 Fawad Yusuf Sec. LalpirPower 4,000 20.60 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 20.60 AKD Sec. LuckyCement 3,000 586.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 586.50 Alfalah CLSA Sec. MehmoodTex 22,220 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,220 900.00 Vector Sec. MeritPackaging 157,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 157,000 9.00 Mayari Sec. NationalRefinery 500 190.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 190.00 Next Capital NextCapital 103,500 6.62 Total/Weighted Avg. Rate 103,500 6.62 Sherman Sec. Oil&GasDev 5,000 74.50 Axis Global Oil&GasDev 2,500 85.00 Axis Global Oil&GasDev 2,500 85.10 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 79.78 MRA Securities PakPetroleum 5,000 71.30 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 71.30 Sherman Sec. Pak.Int.Cont. 300 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 300 50.00 Ghani Osman Sec. SuiNorthGas 6,000 44.60 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 44.60 EFG Hermes SystemsLimited 7,373 445.13 Total/Weighted Avg. Rate 7,373 445.13 Chase Securities TariqGlassInd. 500 84.85 Total/Weighted Avg. Rate 500 84.85 D.J.M. Sec. UnityFoodsLtd 18,830,526 26.82 Total/Weighted Avg. Rate 18,830,526 26.82 AKD Sec. WorldCallTelecom 20,000,000 1.49 Total/Weighted Avg. Rate 20,000,000 1.49 =========================================================================================== Total Turnover 40,661,919 ===========================================================================================

