KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (July 13, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah CLSA Sec Amreli Steels 1,200,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 18.00 JS Global Cap. Cherat Cement 92,000 133.00 Total/Weighted Avg. Rate 92,000 133.00 Foundation Sec. D.G.K.Cement 50 59.49 Total/Weighted Avg. Rate 50 59.49 Foundation Sec. Fauji Foods Ltd 3,943 23.26 Total/Weighted Avg. Rate 3,943 23.26 Friendly Securities Frieslandcampina 4,000 67.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 67.50 Growth Sec. Ghandhara Ind. 7,000 110.17 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 110.17 Fortune Sec. Hub Power Co. 28,400 79.98 Total/Weighted Avg. Rate 28,400 79.98 Foundation Sec. K-Electric Ltd. 5,000 9.48 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 9.48 Y.H. Securities Lalpir Power 100,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 19.00 JS Global Cap. Lucky Cement 38,992 575.00 Total/Weighted Avg. Rate 38,992 575.00 Foundation Sec. P.I.A.C. (A) 1,000 11.93 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 11.93 AL Habib Cap. Mkt Pak Oilfields 2,600 431.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,600 431.50 MRA Securities Pioneer Cement 50,425 87.80 Total/Weighted Avg. Rate 50,425 87.80 Sherman Sec Sazgar Engineering 2,500 64.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 64.00 Taurus Sec. Shezan International 25,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 125.00 Growth Sec. The Searle Co 15,000 45.91 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 45.91 Sherman Sec Tri-Star Power 75,000 14.50 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 14.50 D.J.M. Sec. Unity Foods Ltd 10,000,000 23.31 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 23.31 =========================================================================================== Total Turnover 11,650,910 ===========================================================================================

