KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (July 03, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Adam Securities Agritech Limited 500 4.38 Total/Weighted Avg. Rate 500 4.38 Y.H. Securities Atlas Honda Ltd 500 257.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 257.00 Adam Securities B.O.Punjab 500 3.43 Total/Weighted Avg. Rate 500 3.43 Fawad Yusuf Sec. Bankislami Pak. 5,000,000 17.50 Growth Sec. 548,000 17.76 Total/Weighted Avg. Rate 5,548,000 17.53 Next Capital Cnergyico PK 3,000,000 3.68 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 3.68 Arif Habib Ltd. D.G.K.Cement 243,000 55.15 Munir Khanani Sec. 1,500,000 55.15 Intermarket Sec. 4,411,793 52.81 Total/Weighted Avg. Rate 6,154,793 53.47 K & I Global Engro Fertilizer 80,000 87.75 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 87.75 Fortune Sec. F. Nat.Equities 391,500 3.40 Total/Weighted Avg. Rate 391,500 3.40 Adam Securities Ghani Glo. Hol. 500 10.85 Total/Weighted Avg. Rate 500 10.85 Intermarket Sec. Habib Bank 75,000 69.54 JS Global Cap. 1,595,000 68.77 Total/Weighted Avg. Rate 1,670,000 68.80 Y.H. Securities Hascol Petrol 45,500 5.65 Total/Weighted Avg. Rate 45,500 5.65 Munir Khanani Sec. HI-Tech Lub. 45,000 20.25 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 20.25 Growth Sec. Int. Ind.Ltd. 25,000 72.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 72.00 Next Capital JS Bank Ltd 3,290,000 4.76 Total/Weighted Avg. Rate 3,290,000 4.76 Next Capital K-Electric Ltd. 10,000,000 2.61 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 2.61 Fortune Sec. Lalpir Power 975,000 12.80 Multiline Sec. 2,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 977,000 12.81 JS Global Cap. Lucky Cement 13,861 510.70 Total/Weighted Avg. Rate 13,861 510.70 Sherman Sec. Maple Leaf 4,068,744 29.01 ASDA Sec. 400,000 28.33 Total/Weighted Avg. Rate 4,468,744 28.95 ASDA Sec. Meezan Bank 75,000 86.37 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 86.37 MRA Securities Nimir Resins 25,000 12.25 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 12.25 Fortune Sec. Nishat Chun Pow 550,000 15.80 Adam Securities 1,000 16.51 Total/Weighted Avg. Rate 551,000 15.80 ASDA Sec. Oil & Gas Dev. 50,000 78.00 Growth Sec. 400,000 77.76 Total/Weighted Avg. Rate 450,000 77.79 ASDA Sec. P.S.O. 25,000 110.00 Arif Habib Ltd. 350,000 119.34 Adam Securities 1,000 108.15 MRA Securities 1,000 119.34 Total/Weighted Avg. Rate 377,000 118.69 Next Capital Pace (Pak) Ltd. 800,000 3.01 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 3.01 Chase Securities Pak Oilfields 5,000 417.75 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 417.75 Growth Sec. Pak Petroleum 200,000 59.50 Seven Star Sec. 1,000 59.50 Total/Weighted Avg. Rate 201,000 59.50 Next Capital Pak Stock Exchange 500,000 10.01 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 10.01 Y.H. Securities Pak.Int.Cont. 1,000 61.68 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 61.68 ASDA Sec. Sui Northern Gas 150,000 38.00 Adam Usman Sec. 3,000 42.32 Total/Weighted Avg. Rate 153,000 38.08 MRA Securities Telecard Limited 2,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 8.00 Next Capital TPL Corp Ltd 872,000 6.81 Adam Securities 1,000 5.83 Total/Weighted Avg. Rate 873,000 6.81 Next Capital TPL Properties 972,200 12.22 Total/Weighted Avg. Rate 972,200 12.22 Fortune Sec. United Bank 75,000 110.41 Arif Habib Ltd. 5,000 126.36 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 111.41 Next Capital Waves Corp Ltd 350,000 10.01 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 10.01 =========================================================================================== Total Turnover 41,126,598 ===========================================================================================

