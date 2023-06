KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (June 12, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Adam Securities AGP Limited 348,000 56.20 Total/Weighted Avg. Rate 348,000 56.20 AL Habib Cap. Mkt. Aisha Steel Mill 50,000 5.85 Alfalah CLSA Sec. 520,000 6.90 Total/Weighted Avg. Rate 570,000 6.81 Azee Sec. Attock Refinery 15,200 169.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,200 169.00 Growth Sec. Bankislami Pak. 2,000,000 15.55 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 15.55 AL Habib Cap. Mkt. Fauji Cement 130,000 12.50 Total/Weighted Avg. Rate 130,000 12.50 AL Habib Cap. Mkt. Ghandhara Ind. 12,000 79.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 79.00 Multiline Sec. Gul Ahmed 7,000 22.32 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 22.32 Munir Khanani Sec. Habib Bank 3,000 155.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 155.50 AL Habib Cap. Mkt. Inter.Steel Ltd 10,000 42.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 42.00 Munir Khanani Sec. Kot Addu Power 29,200 47.10 Total/Weighted Avg. Rate 29,200 47.10 MRA Securities Lucky Cement 1,000 532.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 532.00 Munir Khanani Sec. Maple Leaf 5,549 39.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,549 39.50 Adam Securities Pak Petroleum 187,000 66.00 Total/Weighted Avg. Rate 187,000 66.00 AL Habib Cap. Mkt. Pak Stock Exchange 131,000 7.70 Total/Weighted Avg. Rate 131,000 7.70 Axis Global The Searle Co. 11,245 42.85 Total/Weighted Avg. Rate 11,245 42.85 =========================================================================================== Total Turnover 3,460,194 ===========================================================================================

