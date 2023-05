KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (May 30, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Intermarket Sec. AGP Limited 400,000 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 60.00 Intermarket Sec. Air Link Comm. 500,000 22.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 22.50 Fawad Yusuf Sec. B.O.Punjab 6,089,855 3.65 Total/Weighted Avg. Rate 6,089,855 3.65 Topline Securities B.R.R.Guardian 267,500 11.50 Total/Weighted Avg. Rate 267,500 11.50 Arif Habib Ltd. Bank Al-Falah 2,571,524 28.94 Total/Weighted Avg. Rate 2,571,524 28.94 Arif Latif Securities Engro Corp 10 282.00 Total/Weighted Avg. Rate 10 282.00 Arif Habib Ltd. Engro Polymer 2,158,000 43.38 Total/Weighted Avg. Rate 2,158,000 43.38 Adam Usman Sec. Fauji Cement 6,500 12.10 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 12.10 Fortune Sec. Hub Power Co. 470 67.50 AL Habib Cap. Mkt. 135,000 68.20 Total/Weighted Avg. Rate 135,470 68.20 Fawad Yusuf Sec. Hum Network 7,558,500 8.45 Total/Weighted Avg. Rate 7,558,500 8.45 Shaffi Securities Ist.Dawood Bank 150,000 1.60 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 1.60 Sherman Sec. Kot Addu Power 1,300,000 22.25 D.J.M. Sec. 1,300,000 22.25 Arif Habib Ltd. 2,935,938 22.00 AL Habib Cap. Mkt. 1,300,000 22.25 EFG Hermes 50,000 25.00 Aba Ali H. Sec. 1,470,000 22.25 Topline Securities 1,300,000 22.25 Total/Weighted Avg. Rate 9,655,938 22.19 Arif Habib Ltd. Lucky Cement 268,940 537.02 Total/Weighted Avg. Rate 268,940 537.02 Ismail Iqbal Sec. Mari Petroleum 100 1,560.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 1,560.00 Sherman Sec. Nishat Power 2,350,000 17.20 D.J.M. Sec. 2,350,000 17.20 AL Habib Cap. Mkt. 2,350,000 17.20 Aba Ali H. Sec. 2,586,500 17.20 Topline Securities 2,350,000 17.20 Total/Weighted Avg. Rate 11,986,500 17.20 SAZ Capital Pak Int.Bulk 6,000,000 3.90 Total/Weighted Avg. Rate 6,000,000 3.90 MRA Securities Pak Petroleum 2,000 57.09 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 57.09 Arif Habib Ltd. Pak.Int.Cont. 175,600 147.49 Total/Weighted Avg. Rate 175,600 147.49 MRA Securities Pioneer Cement 1,000 84.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 84.45 JS Global Cap. Service Ind.Ltd 16,300 250.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,300 250.00 JS Global Cap. Shahtaj Sugar 225,000 45.00 Total/Weighted Avg. Rate 225,000 45.00 Brains Securities Tariq Glass Ind 500 73.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 73.00 Foundation Sec. The Searle Co 2,500 71.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 71.00 Arif Habib Ltd. United Bank 5,393,222 114.63 Total/Weighted Avg. Rate 5,393,222 114.63 Arif Habib Ltd. WorldCall Telecom 5,000,000 1.25 Fawad Yusuf Sec. 3,000 1.05 Total/Weighted Avg. Rate 5,003,000 1.25 =========================================================================================== Total Turnover 58,567,959 ===========================================================================================

