KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (May 04, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== BMA Capital Avanceon Limited 1,950 64.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,950 64.00 Adam Sec. BankIslami Pakistan 1,000 14.88 R.T. Sec. 186,000 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 187,000 16.49 Shaffi Securities Crescent Steel 10,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 26.00 JS Global Cap. Engro Corporation 1,200 269.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,200 269.75 JS Global Cap. Engro Power Qadirpur 2,025,000 24.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,025,000 24.20 New Peak Securities Ghani Global Holding 500 11.18 Total/Weighted Avg. Rate 500 11.18 JS Global Cap. Gharibwal Cement 4,615,000 17.13 Total/Weighted Avg. Rate 4,615,000 17.13 JS Global Cap. Hub Power 4,200 71.60 KHS Securities 10,000 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 14,200 70.47 Shaffi Securities Kot Addu Power Co. 5,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 27.00 JS Global Cap. Lucky Cement 518,792 404.23 Total/Weighted Avg. Rate 518,792 404.23 Arif Habib Ltd. National Bank Pak. 487,500 21.26 Total/Weighted Avg. Rate 487,500 21.26 Optimus Capital National Foods 4,606,900 85.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,606,900 85.00 BMA Capital Octopus Digital Ltd. 4,000 92.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 92.50 MRA Sec. P.N.S.C. 22,000 123.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 123.00 Adam Usman Sec. Sui Northern Gas 500 41.80 Total/Weighted Avg. Rate 500 41.80 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 2,500,000 13.89 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 13.90 =========================================================================================== Total Turnover 14,999,542 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023