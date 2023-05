KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (May 02, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T.Quetta Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 29-04-2023 OP-3 Ardmore Disc Alpine Marine Endurance Mogas Services 30-04-2023 (Pvt) Ltd B-4 Szczecin Disc Load Golden Shipping Trader Container Lines (Pvt) Ltd 02-05-2023 B-5 Klara Disc Chick Seatrade 16-04-2023 Selmer peas Shipping B-11/B-10 Tomini Load Talc Swift Shipping 27-04-2023 Felicity Powder (Pvt) Ltd B-13/B-14 Ibrahim Load Bulk Shipping Jahan Clinkers Agencies 30-04-2023 Pvt Ltd B-14/B-15 Western Load Crystal Sea Singapore Clinkers Servies 01-02-2023 (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Algracce Disc Flours Gac Pakistan 29-04 2023 (Pvt) Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Dalian Disc Load Hapag-Lloyd 01-05-2023 Express Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ardmore 02-05-2023 Disc. Mogas Alpine Marine Endurance Services (Pvt) Ltd Tomini Felicity 02-05-2023 Load Talc Swift Shipping Powder (Pvt) Ltd M.T.Quetta 02-05-2023 Disc. Crude Pakistan National Oil Ship Corpt Dalian 02-05-2023 Disc. Load Hapag-Lloyd Express Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T.Shalamar 02-05-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Oriental 02-05-2023 L/6500 Ethanol Eastwind Shipping Daphne Company Ltd Hafnia Thames 02-05-2023 D/50000 Mogas Trans Maritime (Pvt) Ltd Kota Manis 02-05-2023 D/L Container Pacific Delta Shipping (Pvt) Ltd Navios Lapis 02-05-2023 D/L Container Oocl Pakistan (Pvt) Limited Independent Spirit 02-05-2023 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Livarden 03-05-2023 D/7500 Chemical Eastwind Shipping Company Ltd Amadea 03-05-2023 Passenger - Jolly Cobalto 03-05-2023 D/L Container Eastern Sea Transport (Pvt) Ltd Seamax 03-05-2023 D/L Container Cosco Shiping Westport Line Pak Pvt Ltd Rdo Endeavour 03-05-2023 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ever Uberty 02-05-2023 Container Ship - Dm Emerald 02-05-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Aviva Palm oil Alpine April 29, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Corona Palm oil Alpine May 01, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Atlantic Mogas Trans Trade Apr. 29, 2023 Marble ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Marilita Canola Seed Alpine May 01, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Helena-III Containers MSC Pakistan May 02, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Alma-VII Containers MSC Pakistan May 02, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Maersk Kinloss Containers GAC May 02, 2023 AL-Salam-II Gas oil Trans Marine -do- Harmony Sunflower oil Alpine Waiting for berth Saver-1 Palm oil Alpine -do- Mild Bloom Palm oil Alpine -do- IVS Pebble Beach Coal GSA -do- Golden Violet Palm oil Alpine -do- Sehan Jasper Palm oil Alpine -do- Asia Liberty Palm oil Alpine -do- 3B Destiny Bitumen Trans Marine -do- EM Astoria Containers GAC -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Alma Containers MSC Pakistan May 02, 2023 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023