KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (April 13, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Chemocean Disc Base Safan Marine Orion Oil Services 10-04-2023 Pvt. Ltd OP-3 Hellas Disc Mogas Alpine Marine Avatar Services 12-04-2023 Pvt. Ltd B-2 Oriental Load East Wind 12-04-2023 Jasmine Chemical Shipping Co. B-13/B-14 Kirwan Load Sirius Logistic 11-04-2023 Clinkers Pakistan ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25/B-24 Copenhagen Load Ocean Services 12-04-2023 Eagle Cement (Pvt) Ltd B-27/B-26 Ever Disc Load Green Pak 12-04-2023 Ulysses Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental 13-04-2023 Load Chemical East Wind Jasmine Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Devashree 13-04-2023 D/4000 Chemical Alpine Marine Services Pvt. Ltd Xin Hong Kong 13-04-2023 D/L Container Cosco Shipping Lines Pak Pvt. Ltd Clemens 13-04-2023 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pak Pvt. LTd Anna 13-04-2023 D/01 Boat Associated Liner Agency Pvt. Ltd Chloe 14-04-2023 L/56000 Clinkers Universal Shipping (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T.Lahore 13-04-2023 Tanker - Msc Krittika 13-04-2023 Container Ship - Dm Jade 13-04-2023 Tanker - X-Press Anglesey 13-04-2023 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Uranus J Cement Global Marine Apr. 13, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Butinah Coal East Wind Apr. 11, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT African Coal Sino Trans Apr. 12, 2023 Sterling ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Caribbean-I Palm Oil Alpine Apr. 11, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Clemens Containers O.N.E Apr. 12, 2023 Schulte ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC ABY Containers MSC Apr. 12, 2023 PAKISTAN ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hellas Gas oil GAC Apr. 12, 2023 Margarita ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL N-Orhan LPG M. International Apr. 12, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Brooklyn Containers Maersk Pak Apr. 13, 2023 Fethiye-M Rice East Wind -do- Uranus J Cement Global Marine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC ABY Containers MSC PAKISTAN Apr. 13, 2023 Butinah Coal East Wind -do- Clemens Schulte Containers O.N.E -do- Caribbean-I Palm Oil Alpine -do- =============================================================================

