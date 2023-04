Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (April 11, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Lahore Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 09-04-2023 OP-2 Dm Jade Disc Alpine Marine Chemical Services 11-04-2023 Pvt. Ltd B-2 Clarice Load Ethanol East Wind Shipping 05-04-2023 Company Ltd B-9/B-8 Gfs Prime Disc Load East Wind Container Shipping 10-04-2023 Company Ltd Nmb-1 Al Hijrat Load Rice Al Faizan 08-03-2023 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Arman 10 Load Rice Trade Link 08-04-2023 International B-24 Chemocean Disc Base Safan Marine Orion Oil Services 10-04-2023 (Pvt) Ltd B-25 Hanne Disc Pakistan Nattio 11-04-2023 Danica Containers Ship Corpt B-26/B-27 Olympia Disc Load Cosco Shipping 10-04-2023 Container Line Pakistan B-28/B-29 Safeen Prism Disc Load Diamond Shipping Container Services (Pvt) 10-04-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Oocl Disc Load Cosco Shipping Washington Container Line Pak 10-04-2023 Pvt Ltd Saptl-4 Cma Cgm Disc Load Cma Cgm 10-04-2023 Figaro Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Clarice 11-04-2023 Load Ethanol East Wind Shipping Company Ltd Oocl 11-04-2023 Disc Load Cosco Shipping Washington Container Line Pak Pvt Ltd Arman 10 11-04-2023 Load Rice Trade Link International Cma Cgm 11-04-2023 Disc Load Cma Cgm Figaro Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hellas Avatar 11-04-2023 D/28000 Mogas Alpine Marine Services Pvt Ltd Northern 11-04-2023 D/L Container Hapag Lloyd Decency Pakistan Pvt Ltd Msc Krittika 11-04-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan Pvt Ltd X-Press 11-04-2023 D/L Container X-Press Feeder Anglesey Shipping Agency Pvt Ltd Kirwan 11-04-2023 L/51520 Clinkers Sirius Logistic Pakistan Msc Tampico 11-04-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan Pvt Ltd Ever Ulysses 11-04-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Klara Selmer 12-04-2023 D/32112 Seatrade (Pvt) Ltd Chickeas Copenhagen 12-04-2023 L/35000 Cement Ocean Services Eagle (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Hamburg 11-04-2023 Container Ship - Esl Nhava Sheva 11-04-2023 Container Ship - MSC Michigan V 11-04-2023 Container Ship - Frankfurt Express 11-04-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Uranus J Cement Global Marine Apr. 10, 2023 MW-2 Fethiye-M Rice East Wind Apr. 06, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Mundra-VIII Containers MSC Apr. 10, 2023 PAKISTAN ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Green Point Condensate Alpine Apr. 10, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL LNGC LNG GSA Apr. 10, 2023 Simaisma ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M. Internationa Apr. 10, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Safat Containers - Apr. 11, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Mundra VIII Containers MSC Pak Apr. 11, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Makalu III Containers MSC PAK Apr. 11, 2023 Butinah Coal East Wind -do- AL-Karama Cement Global Marine Waiting for berth Frankfurt Express Containers Hapag Lloyd -do- Hormony Sunflower Alpine oil Hellas Gas Oil GAC -do- Margarita AL-Salam II Gas oil GAC -do- Caribbean I Palm oil Alpine -do- Scirocco Mogas Transmarine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Columbus Containers GAC Apr. 11, 2023 =============================================================================

