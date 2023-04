Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (April 06, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Hafnia Disc Mogas Trans Maritime 04-04-2023 Excellence (Pvt) Ltd OP-2 Solar Roma Disc Base Gac Pakistan 05-04-2023 Oil (Pvt) Ltd B-2 Wawasan Disc Alpine Marine Chemical Topaz Services 05-04-2023 (Pvt) Ltd B-4 Clarice - Eastwind Shipping 05-04-2023 Company Ltd B-13/B-14 Yangtze Disc General Sea Hawks 04-04-2023 Harmony Cargo (Pvt) Ltd Nmb-2 Al Fager-1 Load Wheat Latif Trading 18-03-2023 Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 Roman E Load Sirius Logistic 21-03-2023 Containers Pakistan B-26/B-27 Ym Disc Load Inshipping 04-04-2023 Excellence Container (Pvt) Ltd B-29/B-28 Ever Uranus Disc Load Green Pak 04-04-2023 Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Ren Jian 25 Disc Load United Marine 05-04-2023 Container Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ym Excellence 06-04-2023 Disc. Load Container Yangtze 06-04-2023 Disc General Sea Hawks Harmony Cargo (Pvt) Ltd Ever Uranus 06-04-2023 Disc Load Container ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Seaspan Osaka 06-04-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan One Matrix 06-04-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Msc Michigan 07-04-2023 D/L Container Msc Agency VII Pakistan (Pvt) Ltd Ts Singapore 07-04-2023 D/L Container Sharaf Shipping Agency Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Independent Spirit 06-04-2023 Container Ship - M.T.Mardan 06-04-2023 Tanker - Cape Fulmar 06-04-2023 Container Ship - Cypress 06-04-2023 Container Ship - Victory Light 06-04-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT EM Astoria Containers GAC Apr.05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Regina Mogas Alpine Apr. 05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Fethiye-M Rice East Wind Apr. 05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL LNGC Al Areesh LNG GSA Apr. 04, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Safliya LNG GSA Apr. 05, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Delta Gas Chemicals Alpine Apr. 05, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= LNGC Al Areesh LNG GSA Apr. 06, 2023 GSL Ningbo Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= EM Astoria Containers GAC Apr. 06, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= AT Middle Bridge Cement Global Maritime Apr. 06, 2023 Torm Discoverer Gas oil Alpine Waiting for berth Green Point Chemicals Alpine -do- Hormony Sunflower Alpine -do- oil Hellas Gas Oil GAC -do- Margarita ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cosco America Containers - Apr. 06, 2023 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023