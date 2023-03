KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 20, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Adam Usman Sec Aisha Steel Mills 2,000 6.97 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 6.97 M. M. M. A. Khanani Descon Oxychem 25,000 24.20 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 24.20 Arif Habib Ltd. Engro Corporation 2,500 291.75 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 291.75 Adeel & Nadeem Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 1,756 97.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,756 97.00 Adam Usman Sec Gul Ahmed Textile 500 21.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 21.20 Brains Securities Hascol Petroleum 10,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 6.00 Adam Usman Sec Pak Refinery 1,500 13.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 13.27 MRA Sec. Pak Suzuki 1 122.00 Total/Weighted Avg. Rate 1 122.00 Topline Sec. Soneri Bank Ltd. 3,035,500 9.15 Total/Weighted Avg. Rate 3,035,500 9.15 D.J.M. Sec. Systems Ltd. 36,000 466.30 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 466.30 Fawad Yusuf Sec Telecard Ltd. 100,000 8.44 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 8.44 =========================================================================================== Total Turnover 3,214,757 ===========================================================================================

