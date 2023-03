KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 06, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Avanceon Limited 30,000 65.13 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 65.13 Next Capital Bank AL-Habib 44,000 56.84 Total/Weighted Avg. Rate 44,000 56.84 Topline Sec. D.G.Cement 10,000 41.01 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 41.01 Topline Sec. Engro Polymer & Chem 10,000 47.18 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 47.18 First Nat. Equities Fauji Fertilizer 5,500 102.03 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 102.03 Fawad Yusuf Sec Int. Steels 3,000 42.38 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 42.38 MRA Sec. Maple Leaf Cement 25,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 25.00 First Nat. Equities Meezan Bank Ltd 10,700 96.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,700 96.00 BMA Capital Oil & Gas Dev 200,000 86.49 Arif Habib Ltd. 525,000 81.00 Topline Sec. 20,000 86.49 Total/Weighted Avg. Rate 745,000 82.62 BMA Capital Pakistan Petroleum 605,000 70.11 Total/Weighted Avg. Rate 605,000 70.11 First Nat. Equities Searle Company Ltd 20,500 56.35 Total/Weighted Avg. Rate 20,500 56.35 Fawad Yusuf Sec Shell Pakistan 1,000 88.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 88.50 Fawad Yusuf Sec Summit Bank Limited 2,000 2.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 2.20 Topline Sec. Telecard Ltd. 295,000 6.93 Total/Weighted Avg. Rate 295,000 6.93 Topline Sec. TRG Pakistan Ltd. 175,000 114.30 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 114.30 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 10,000,000 1.33 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 1.33 =========================================================================================== Total Turnover 11,981,700 ===========================================================================================

