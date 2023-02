Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Tri-Pack Films Limited 8-Feb-23 14:30 Mahmood Textile Mills Limited 8-Feb-23 11:00 Frieslandcampina Engro Pakistan Limited 8-Feb-23 14:00 MCB Bank Limited 8-Feb-23 11:00 D.M. Textile Mills Limited 8-Feb-23 14:00 Engro Powergen Qadirpur Limited 8-Feb-23 10:00 Mubarak Textile Mills Limited 9-Feb-23 14:30 Jubilee General Insurance Limited 9-Feb-23 10:00 GlaxoSmithKline Pakistan Limited 9-Feb-23 11:00 Nadeem Textile Mills Limited 9-Feb-23 16:00 Bolan Castings Limited 9-Feb-23 10:30 AL Habib Asset Management Limited 9-Feb-23 12:00 Engro Fertilizers Limited 9-Feb-23 10:30 Habib Rice Product Limited 9-Feb-23 11:00 Silkbank Limited 10-Feb-23 10:30 Johnson & Phillips (Pakistan) Limited 10-Feb-23 11:00 Adamjee Life Assurance Company Limited 10-Feb-23 11:30 Lotte Chemical Pakistan Limited 10-Feb-23 10:00 Indus Motor Company Limited 10-Feb-23 16:00 Artistic Denim Mills Limited 11-Feb-23 16:00 Descon Oxychem Limited 13-Feb-23 14:30 Meezan Pakistan ETF 13-Feb-23 15:00 Nishat Power Limited 13-Feb-23 11:00 Al Meezan Investment Management Ltd-Open end 13-Feb-23 15:00 HBL Asset Management Ltd 13-Feb-23 11:00 Fauji Cement Company Limited 14-Feb-23 10:30 Interloop Limited 14-Feb-23 9:30 The Bank of Khyber 14-Feb-23 11:00 ABL Asset Management Co. 14-Feb-23 11:00 Pakistan Telecommunication Company Ltd 15-Feb-23 11:50 Ismail Industries Limited 15-Feb-23 11:00 Engro Corporation Limited 15-Feb-23 14:30 Cherat Cement Company Limited 15-Feb-23 11:00 Cherat Packaging Limited 16-Feb-23 14:30 The Hub Power Company Limited 16-Feb-23 10:00 Meezan Bank Limited 16-Feb-23 9:30 Otsuka Pakistan Limited 22-Feb-23 10:30 Olympia Mills Limited 23-Feb-23 11:00 Hafiz Limited 24-Feb-23 11:30 Unilever Pakistan Foods Limited 24-Feb-23 14:30 Nestle Pakistan Limited 27-Feb-23 10:30 =========================================================

