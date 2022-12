KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (December 28, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== M. M. M. A. Khanani Al Shaheer Corp. 10,000,000 9.80 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 9.80 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 18.00 M. M. M. A. Khanani Attock Refinery 1,289,000 136.60 Total/Weighted Avg. Rate 1,289,000 136.60 Intermarket Sec. Avanceon Limited 25,000 68.42 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 68.42 BMA Capital B.O.Punjab 1,000,000 4.56 AL Habib Cap. Mkt. 1,300,000 4.56 EFG Hermes 1,000,000 4.56 Total/Weighted Avg. Rate 3,300,000 4.56 Intermarket Sec. Balochistan Glass 25,000 10.92 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 10.92 Intermarket Sec. Dewan Farooqe Motors 100,000 13.92 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 13.92 Ismail Iqbal Sec. Engro Corporation 2,500 263.00 Fortune Sec. 225,595 271.00 Total/Weighted Avg. Rate 228,095 270.91 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 55.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 55.00 Next Capital Glaxo Smith Kline 200,000 89.02 Topline Sec. 52,500 123.00 Total/Weighted Avg. Rate 252,500 96.09 Arif Habib Ltd. Globe Residency Reit 9,198,354 10.29 Total/Weighted Avg. Rate 9,198,354 10.29 Sherman Sec. Habib Bank Ltd. 1,250,000 61.95 Topline Sec. 370,000 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,620,000 63.79 Spectrum Sec. MCB Bank Ltd. 550,000 109.16 Chase Securities 76,200 149.00 Total/Weighted Avg. Rate 626,200 114.01 Intermarket Sec. NetSol Technologies 10,000 86.16 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 86.16 Fikree's (SMC) Nishat Chunian Power 5,560 13.10 Total/Weighted Avg. Rate 5,560 13.10 FDM Capital Nishat Mills 1,450,000 51.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,450,000 51.70 D.J.M. Sec. Nishat (Chunain) 1,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 23.00 Arif Habib Ltd. P.T.C.L.A 850,000 5.96 Total/Weighted Avg. Rate 850,000 5.96 Fikree's (SMC) Pak Elektron 3,500 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 12.00 Topline Sec. Pakistan Petroleum 400,000 62.28 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 62.28 Fortune Sec. Pioneer Cement 1,000,000 48.77 MRA Sec. 500 51.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,500 48.77 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 7.00 Optimus Capital United Bank Limited 3,500,000 97.47 JS Global Cap. 300,000 99.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,800,000 97.63 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 35,000,000 14.30 M. M. M. A. Khanani 2,410,000 14.20 Total/Weighted Avg. Rate 37,410,000 14.29 =========================================================================================== Total Turnover 73,238,709 ===========================================================================================

