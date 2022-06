KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (June 21, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Shipping Corp. 19-06-2022 B-1 Oriental Load East Wind Shipping Freesia Ethanol Company 20-06-2022 B-2 PVT Load East Wind Shipping Sunrise Ethanol Company 20-06-2022 B-10/B-11 Tomini Load Gac 13-06-2022 Felicity Cement Pakistan B-14/B-15 HTK Disc General Legend Shipping Lavender Cargo &Logistic 19-06-2022 Nmb-1 Al Load General N. S Shipping 28-05-2022 Danish 1 Cargo Line Nmb-1 Zeid Load N. S Shipping 01-06-2022 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 AT 27 Disc. Rock Costal Shipping 10-06-2022 Phosphate Services ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Aitolikos Disc Load Cma Cgm 20-06-2022 Container Pakistan Saptl-4 KMTC Disc Load United Marine 21-06-2022 Mundra Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 21-06-2022 Disc Crude Oil Pakistan National Shipping Corp. ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Yong Da 9 21-06-2022 L/8500 Rice Trade Link International Star 21-06-2022 D/3360 General Sea Hawk Asia Centaurus Cargo Global Pvt. Ltd Saehan 22-06-2022 D/L Container - Kostar RDO 21-06-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Concord Pakistan (Private) Ltd Paniz 20-06-2022 L/1750 Rice Baluchistan Shipping Co Pvt. Ltd V Rich 21-06-2022 D/46394 General Legend Shipping Cargo & Logistics Pvt. ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo Dalian 21-06-2022 Container Ship - Cosco Hamburg 21-06-2022 Container Ship - Golden Lavender 21-06-2022 Tanker - Chemroute Oasis 21-06-2022 Tanker - Cma Cgm Rabelais 21-06-2022 Container Ship - Teera Bhum 21-06-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 SSI Steel Maritime June. 20, 2022 Victory coil Agency MW-2 Ernest Rice East June 17, 2022 Vinberg Wind MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Agria Coal GSA June 19, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Caribbean Palm Alpine June. 20, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Rosa Containers Maersk June 20, 2022 Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Pike Mogas Alpine June 20, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Zoe Soyabean Ocean June 19, 2022 Services ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas LPG M June 19, 2022 Athena International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Msc Sindy Containers MSC Pak June 21, 2022 Wide Hotel Containers Maersk Pak - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Rosa Containers Maersk Pak June 21, 2022 Caribbean Palm oil Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Shaula Containers MSC Pak June 21, 2022 Maersk Kinloss Containers Maersk Pak - Ambrosia Furnace oil PNSC Waiting for barth Torm Elise Mogas Transmarine - Crimson Jade Gas oil Alpine - Regina Gas oil Transmarine - Khairpur Gas oil Alpine - PS Vanezia Furnace oil Alpine - Glorious Sea Rice GAC - Ejnan LNG GSA - =============================================================================

