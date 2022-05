KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (May 25, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Maersk Load Trans Maritime 24-05-2022 Borneo Molasses Pvt Ltd OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Shipping Corp. 23-05-2022 B-1 Ym Saturn Load Ethanol East Wind Shipping Compan 19-05-2022 B-2 Rebecca Disc Alpine Marine 24-05-2022 Schulte Chemical Services B-4 TBC Disc Bulk Shipping Praise Dap Agencies Pvt Ltd 23-05-2022 B-6/B-7 TS Disc Load Sharaf Shipping 23-05-2022 Mumbai Container Agency B-9/B-8 Independent Disc Load Riazeda 24-05-2022 Spirit Container (Pvt) Ltd B-11/B-12 Effie Disc General Legend Shipping Cargo & Logistic 23-05-2022 B-13/B-14 Yi Disc General Legend Shipping Chun 15 Cargo & Logistic 23-05-2022 B-16/B-17 Encore Load Iron Ever Green Ore Shipping & Logi 23-05-2022 Nmb-1 Al Load Wheat N.S 20-05-2022 Mohsin Straw Shipping Line Nmb-1 Burhan Load Latif Trading 16-05-2022 Noor Rice company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B27 Northern Disc. Load Hapag Lioyd Dexterity Container Pakistan (Pvt) 24-05-2022 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Hyundai Disc Load United Marine Tacoma Container Agencies (Pvt) 24-05-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Rebecca Schulte 25-05-2022 L/2000 Chemical Alpine Marine Services TS Mumbai 26-05-2022 Disc. Load Container Sharaf Shipping Agency ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= SG Pegasus 25-05-2022 D/3000 Chemical Alpine Marine Services YM Excellence 25-05-2022 D/L Container In Shipping Pvt. Ltd Wadi Bani Khalid 25-05-2022 D/L Container Universal Shipping (Pvt) Ltd Sea Wolf 25-05-2022 L/1500 Rice Al Muqraba Ship & Logistic Agency Atlantis Trade 25-05-2022 L/12000 Rice Ocean World Pvt. Ltd Ken Star 25-05-2022 D/56000 Soya East Wind Bean Seeds Shipping Company Regina 26-05-2022 D/58517 Gas Oil Wilhelmsen Ship Services Al Shaffian 26-05-2022 D/16610 Wilhelmsen Ships Chemical Service Pvt Diyala 26-05-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Cerulean 26-05-2022 D/14073 General Seahawks Cargo (Pvt) Limited ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental Tulip 25-05-2022 Tanker - Elgiznur Cebi 25-05-2022 Container Ship - Berlin Express 25-05-2022 Container Ship - Nave Estella 25-05-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Amali Cement Global May. 22, 2022 MW-2 Os Rice Ocean May. 20, 2022 Kano 35 World MW-4 Beks Coal Wilhelmsen May. 22, 2022 Munewer ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Mandarin Coal Alpine May. 22, 2022 Trader PIBT Alonissios Coal GSA May 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk May. 24, 2022 Hartford Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC May 24, 2022 Everest Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Magnus Furnace oil Alpine May. 22, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Orange Soyabean Ocean May. 20, 2022 Harmony services ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Jassasiya LNG GSA May. 24, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Xpress Bardsey Containers X-press Freeder May. 25, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Mandarin Trader Coal Alpine May. 25, 2022 Amali Cement Global - Os Kano 35 Rice Ocean world - Magnus Furnace oil Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Chemroad Queen Phosphoric acidAlpine May. 25, 2022 Jag Pavitra Gas oil Alpine - Rui Fu An Cement Global Maritime - Octa Lune Chemicals Alpine Waiting for barth Euro Integrity Furnace oil PNSC - Bowfin Gasoline GAC - Khairpur Gas oil Alpine - Yangze-6 Soyabean Alpine - Golden Eagle Furnace oil Transmarine - Nefeli Soyabean Ocean Services - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Irenes Ray Containers Maersk Pak May. 25, 2022 =============================================================================

