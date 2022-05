KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 23, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. AGP Limited 214,800 80.51 Total/Weighted Avg. Rate 214,800 80.51 Akik Capital AL-Khair Gadoon 1,000 24.18 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 24.18 Equity Master Sec. Avanceon Limited 1,500 69.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 69.80 Akik Capital Chashma Sugar 500 64.99 Total/Weighted Avg. Rate 500 64.99 Arif Habib Ltd. Fauji Fertilizer 1,793 116.50 Akik Capital 600 118.30 Total/Weighted Avg. Rate 2,393 116.95 Akik Capital Karam Ceramics 229 54.00 Total/Weighted Avg. Rate 229 54.00 Topline Sec. Lalpir Power Ltd. 400,000 13.40 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 13.40 KHS Securities NetSol Technologies 9,000 94.20 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 94.20 BMA Capital Nishat Mills 36,900 76.00 Total/Weighted Avg. Rate 36,900 76.00 AL Habib Cap. Mkt. Oil & Gas Dev. 36,000 76.92 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 76.92 AL Habib Cap. Mkt. Pakistan Petroleum 10,000 67.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 67.00 Topline Sec. Power Cement Limited 180,000 5.21 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 5.21 Akik Capital Sana Industries 500 58.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 58.00 Fikree's (SMC) Shabbir Tiles 500 15.25 Total/Weighted Avg. Rate 500 15.25 Akik Capital Shams Textile 1,500 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 50.00 Akik Capital Shield Corp. Ltd. 100 252.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 252.00 Topline Sec. Sui Southern Gas 1,091,000 8.22 Total/Weighted Avg. Rate 1,091,000 8.22 Multiline Sec. Systems Ltd. 7,500 333.50 Total/Weighted Avg. Rate 7,500 333.50 Fikree's (SMC) United Bank Limited 500 131.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 131.50 =========================================================================================== Total Turnover 1,993,922 ===========================================================================================

