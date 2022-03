KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 21, 2022).

============================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================ Axis Global Avanceon Limited 100 81.14 Total/Weighted Avg. Rate 100 81.14 JS Global Cap. Ecopack Ltd. (Pls) 6,931,500 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,931,500 18.00 AL Habib Cap. Mkt. Hub Power 675,000 66.93 Total/Weighted Avg. Rate 675,000 66.93 Fortune Sec. MCB Bank Ltd. 670,000 143.96 Total/Weighted Avg. Rate 670,000 143.96 Trust Securities Nat. Refinery 5,000 300.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 300.00 Fikree's (SMC) Pak Oilfields 997 374.00 Total/Weighted Avg. Rate 997 374.00 ============================================================================================ Total Turnover 8,282,597 ============================================================================================

