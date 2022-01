KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (January 14, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Carp Load Molasses East Wind 13-01-2022 Company Shipping OP-3 BW Disc. Alpine Marine 03-01-2022 Kronborg Mogas Services B-1 GC Disc. Load Alpine Marine 11-01-2022 Argon Container Services B-2 MTM Disc. Alpine Marine 12-01-2022 Savannah Chemical Services B-4 Petrus Disc. Wheat Coastal Shipping 6-01-2022 In Bulk Services B-10/B-11 New Disc. Yellow Alpine Marine 22-12-2021 Wavelet Soya Bean Services B-11/B-12 Meghna Load Universal 11-01-2022 Liberty Clinkers Shipping B-13/B-14 Eleen Load Ocean 11-01-2022 Armonia Clinkers Services B-16/B-17 Lagrange Disc. General Sea Hawks 05-01-2022 Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Jwala Disc. General Noble Shipping Cargo Services Pvt.Ltd 06-01-2022 B-25/B-24 VTC Load Ocean World 11-01-2022 Dragon Rice Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= MTM Savannah 14-01-2021 Disc. Alpine Marine Chemical Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Emirates Zanzibar 14-01-2022 D/L Container Allied Logistic SMC Pvt. Ltd Mol Generosity 14-01-2022 D/L Container Ocean Network Express Oocl Le Havre 14-01-2022 D/L Container OOCL Pakistan Diamond Star II 14-01-2022 D/31345 General Legend Shipping Cargo & Logistic Maistros 15-01-2022 D/55000 Trans Maritime Mogas Pvt. Ltd Al Shaffiah 15-01-2022 D/19200 Wilhelmsen Chemical Ship Services Cielo Di Cagliari 15-01-2022 D/57000 Mogas Alpine Marine Services Southern Wolf 15-01-2022 D/5000 Alpine Marine Chemical Services Ssl Brahmaputra 15-01-2022 D/L Container Ocean Sea Oel Kedarnath 15-01-2022 D/L Container East Wind Shipping Company Ru Yi Song 15-01-2022 D/5870 General Cosco Shipping Cargo Lines Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Budapest Express 14-01-2022 Container Ship - Xin Pu Dong 14-01-2022 Container Ship - Msc Dhantia 14-01-2022 Container Ship - Gulf Barakah 14-01-2022 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Aggeliki Steel Asia Jan 13, 2022 -B Coil Marine MW-2 Evropi Rice Ocean Jan 10, 2022 Services MW-4 Pacific Coal Sino Jan 11, 2022 Wealth Trans ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Meghna Coal Ocean Jan 13, 2022 Fortune Service PIBT Serene Coal Alpine Jan 10, 2022 -001 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Lem Coal Sino Jan 12,2022 Gladioius Trans ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Inspire Palm Oil Alpine Jan. 13,2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Jan 13, 2022 Nile Pak QICT MOL Containers Ocean Jan 13, 2022 Generosity Network ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Long Containers Hapag Jan 13, 2022 Beach Express ----------------------------------------------------------------------------- fotco oil terminal ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Chrisopigi Gas Alpine Jan 13,2022 Lady Oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP El-Matador Wheat Cyprus Jan 10,2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL White LPG M. Jan 12, 2022 Purl International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Umm Bab LNG GSA Jan. 14, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Long Beach Express Containers Hapag Jan. 14, 2020 Maersk Nile Containers Maersk Pak -do- MOL Generosity Containers Ocean Network -do- Asia Inspire Palm Oil Alpine -do- Serene-001 Coal Alpine -do- Lem Gladiolus Coal Sino Trans -do- El-Matador Wheat Cyprus -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Hua Sheng Hai Soya bean East Wind Jan. 14, 2022 Symi Rice East Wind Waiting for berth Noble-I Bitumen Trans Marine - Asia Liberty Palm Oil Alpine - Chang Hong Run Hai Coal Wilhelmsen - IDA Coal East Wind - Serene Theodora Coke Swift Shipping - Flag Zani Nis Canola Alpine - PGC Companion Condensate Alpine - Del Togas Chemicals Alpine - Qi Lin High Gasoline Maersk Pak - Prosperity Gas Oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Teera Bhum Containers Jan.14 2022 Safmarine Nhami Containers Jan.15 2022 MSC Emily-II Containers -do- MSC Beijing Containers -do- Al-Khor LNG GSA Jan.16 2022 Seago Istanbul Containers Maersk Pak Jan.17 2022 Maersk Kinloss Containers Maersk Pak Jan.18 2022 Wajbha LNG GSA -do- =============================================================================

