KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (December 10, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. PNSC 09-12-2021 Quetta Crude Oil OP-3 Energy Load Trans Maritime 29-11-2021 Panther Naphtha Pvt. Ltd B-1 Al Disc. Wilhelsmen Ship 07-12-2021 Mahboobah Chemical Services B-6/B-7 Clemens Disc. Load Ocean Network 09-12-2021 Schulte Container Express B-10/B-11 Flag Filia Load Ocean 05-12-2021 Clinkers Services B-12/B-11 Aviona Disc. Wheat Trans 03-12-2021 Maritimes B-14/B-15 Young Disc. General Legend Shipping Harmony Cargo & Logistic 06-12-2021 B-14/B-13 Ksl Disc. General Legend Shipping Huayang Cargo & Logistic 07-12-2021 B-16/B-17 Sound Disc. Soya East Wind 27-11-2021 Young Bean Seeds Shipping Co. ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21 Hilda Load. Rice Ocean Pride 06-12-2021 Shipping B-26/B-27 Ym Disc. Load In Shipping 08-12-2021 Express Container B-29/B-28 Osaka Disc. Load Ocean Sea 09-12-2021 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Viking Emerakd 10-12-2021 D/1438 Vehicle - Northern Dedication 10-12-2021 D/L Container - One Henry Hudson 10-12-2021 D/L Container - KMTC Colombo 11-12-2021 D/L Container - OEL Kedarnath 11-12-2021 D/L Container - Ocean Glory 11-12-2021 D/14660 General Cargo - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gulf Star 10-12-2021 General Cargo - Al Mahboobah 10-12-2021 Tanker - M.T Lahore 10-12-2021 Tanker - Nordneptun 10-12-2021 Tanker - Sunrise 10-12-2021 Tanker - Xin Qing Dao 10-12-2021 Container Ship - =============================================================================

